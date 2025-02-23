政大將花25億蓋4棟學生宿舍　學生會長：盼開放男女混住

▲政大指南校區學生宿舍，位於達賢圖書館與國關中心之間。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

繼台大興建全台最大學生宿舍後，政治大學日前舉行指南校區學生宿舍動土典禮，總經費至少25億元，4棟宿舍將提供約1800個床位，預計118年底順利完工。政大學生會表示，希望未來能比照化南新村宿舍，提供一定比例床位，開放男女學生自由組隊同住。

台大在去年宣布將耗資超過40億元，興建全國最大3棟學生宿舍。政大在1月的行政會議上也通過提案，預計耗資約25至30億元，興建4棟學生宿舍，並在本月19日上午，舉行指南校區學生宿舍第二期工程動土典禮。

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▲政大指南校區學生宿舍第二期工程，2月19日上午舉行開工動土典禮。（圖／政大提供）

繼台大興建全台最大學生宿舍後，政治大學日前舉行指南校區學生宿舍動土典禮，總經費至少25億元，4棟宿舍將提供約1800個床位，預計118年底順利完工。政大學生會長林祐表示，希望未來能比照化南新村宿舍，提供一定比例床位，開放男女學生自由組隊同住。

政大副校長詹志禹提及，政大學舍興建案，通過教育部新宿舍運動的補助，宿舍內將規劃公共廚房、小型研討室，還有各樓層交誼廳等多項公共設施，加上宿舍位置鄰近達賢圖書館，將為政大學生營造優質的學習生活環境。

林祐表示，很期待新宿舍的落成，可以提供學生更好的居住環境，但也希望政大校方，提供一定比例的去性別宿舍床位，例如提供某一棟的一層樓，或者集中在某棟的數層樓，作為去性別宿舍，就像目前政大化南新村學生宿舍一樣，由學生自行組隊，校方不會審查登記入住同學的性別，實踐性別友善的宿舍空間。

▲政大學生會長希望新蓋學生宿舍，能比照化南新村，提供一定比例可男女混住。（圖／記者許敏溶攝）