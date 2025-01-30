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政大「X學院」斥資2億改造實驗基地　結合青年旅館、展演舞台

▲▼政大社資中心斥資1.9億蛻變重生，建構青旅遊樂場＋展演舞台。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大社資中心斥資1.9億蛻變重生，設立青年旅館，打造未來健身房、與戶外連接的展演舞台等。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大第13個學院、「X實驗學院」在1月初成立。根據政大規劃，社會科學資料中心為X實驗學院基地，校方預計斥資近2億元，透過師生參與式設計，將社資中心改造為兼具生活與學習功能的協作實驗基地，設立青年旅館，並打造未來健身房、與戶外連接的展演舞台、餐飲實踐室等建設，也希望成為與社區互動平台。

政大X實驗學院在1月3日成立，成為台灣第一所正式制度化的非專業學院。政大副校長、計畫主持人的詹志禹指出，「X」代表「未知、交會、相乘」，並非過去大家認知的學院，而是連結現有學院、朝向高教未來的創新型態共學生態系統，透過跨院共生，為全校學生學習加值，讓政大學生可在此自主跨域學習、教學創新與課程彈性結構，老師則是輔導陪伴搭配學校給予校學士學位的規劃。

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因應X學院需求，政大也將在1960年成立的政大社資中心，作為學院基地。社資中心過去主要保存校史檔案與學術資料典藏、數位化，但隨著館藏陸續被搬遷到圖書館，2023年8月正式熄燈，現在將隨著X實驗學院成立而華麗轉身。

▲▼政大X實驗學院在1月3日成立，成為台灣第一所正式制度化的非專業學院。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大X實驗學院在1月3日成立，成為台灣第一所正式制度化的非專業學院。（圖／記者許敏溶攝）

根據政大規劃，規劃斥資1億9999萬元，重新整建閒置數年的社資中心，透過師生參與式設計，將社資中心改造為兼具生活與學習功能的協作實驗基地，將以環境永續為宗旨，做到分區空調節能、空調能源循環、建築外殼節能等建築設計。

在政大廣告學系教授陳文玲帶領下，師生耗時超過半年時間，動手進駐目前的社資中心，現在成為政大的快閃藝文展區，提供校內外學生展演創作，舉凡繪畫、戲劇、音樂、文字作品、多媒體藝術等，更成為高教的實驗場域。

政大表示，在內部空間規劃上，除了打造未來健身房、與戶外連接的展演舞台，以及餐飲實踐室等建設外，也有意識地在硬體建設到位的基礎上，保留「空之間」以容納未來的、還沒發現的需求與孵化機會。

政大指出，不只期望重新打造的社資中心能呼應X實驗學院的計畫，也從啟動修繕設計的環節，讓整座大學的教職員生一起共創，讓閒置數年的空間成為讓「未知、交會與相乘」發生的場域，帶動師生的多元思想與創新可能，也希望成為政大與社區互動的平台。

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