租屋分裝喪屍煙彈「抄出大量毒品」　女同毒鴛鴦警局過情人節

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一對女性情侶，將住處作為依託咪酯煙彈分裝廠，並販售毒煙彈給毒友牟利；樹林警方日前接獲情資，於上週情人節前往查緝，現場查扣依託咪酯菸彈、毒咖啡包、安非他命、K他命等大量毒品，以及各式分裝工具，並將2人帶回偵訊，2人只好在警局度過情人節。

▲白女(左)將租屋處當作毒品分裝廠遭警方查獲，與同性女友在警局度過情人節。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科37歲白姓女子，2年多前在新北蘆洲租屋，並與42歲蔡姓女友同住，由於白女無業又染有毒癮，見近期依託咪酯流行，兩人將住處作為毒煙彈分裝廠，再以每顆2千元不等價格販售牟利。警方蒐集相關事證，於上週五（14日）早晨7時許，持搜索票順利逮獲白女及蔡女。

▲警方在白女租屋處查獲各式毒品分裝器具。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方在白女住處搜出133顆依託咪酯煙彈、219.3公克依託咪酯煙油、5公克安非他命、1.6公克K他命及毒咖啡64包，以及空煙彈殼、分裝瓶、注油器及香料等分裝設備。白女堅稱為自己食用，但警方不予採信，詢後警方依毒品危害防制條例，將白女等2人移送新北地檢署偵辦。

▲警方在白女住處搜出依託咪酯煙油、安非他命及K他命等各式毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）