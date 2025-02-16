喪屍煙彈列二級毒品毒駕刑責提高　境外+校園全力掃盪

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

俗稱喪屍煙彈的依托咪酯在2024年11月提升為二級毒品，刑事局將督同各警察機關持續加強掃蕩，重點聚焦在販售毒品予學生等未成年族群的藥頭，全面防止毒品滲透校園，警方也將全面查察海外走私毒品，全國上下加強溯源追查，力求瓦解上游供應網絡。

依托咪酯原本僅是列管藥品，2024年8月列管為第三級毒品，過往民眾自購喪屍煙彈僅違反三級毒品規定，法務部毒品審議委員會再將依托咪酯列為二級毒品，民眾若從海外進口將會觸犯刑責相當嚴重的走私毒品罪。根據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，還得併科新台幣1500萬元以下罰金，未遂犯將比照罰之。

另外轉讓第二級毒品也可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣70萬元以下罰金。喪屍煙彈毒駕常發生重大傷亡，若吸食駕車上路、尿液檢驗濃度達標即構成毒駕犯罪，刑法185條3項規定：尿液所含毒品達公告濃度值以上致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，10年內再犯，因而致人於死者，可處5年以上或無期徒刑。

刑事局強調，將持續聯合校園與警調單打擊毒品犯罪，民眾也需在家庭場域中盡到保護孩子責任，多加注意孩童身心健康、交友、金錢使用狀況，持續強化公私協力的力量。另外針對國人自購海外毒品進口國內轉售亂象，檢警也會全面加強查緝。

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