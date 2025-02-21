紅燈超越停止線　駕駛「堅持倒車」罰錢變判刑半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年4月間開車行經台南市中西區一處路口，因停等紅燈時超越停止線被警員攔查，竟為了規避挨罰，不顧警員阻止堅持倒車落跑，導致警員受傷、警車受損。台南地院法官日前審理此案，並依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處阿強有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿強因違規行為被警員攔查，竟不顧警員阻止，強行倒車逃離現場。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年4月間開車行經台南市中西區民生路1段與新美街路口，因停等紅燈時超越停止線，被執行巡邏勤務的2名警員發現並攔查，他卻趁著警員尚未完成舉發交通違規及製作通知單的機會，試圖倒車落跑。

2名警員見狀立刻用手抓住阿強車輛的後照鏡和車門，無奈阿強仍持續倒車往後移動，2人實在撐不住才向旁邊退開，阿強則駕車沿著民生路1段逃離現場。

這起事件造成2名警員受傷，警車也因此受損。阿強到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台南地院法官認為，阿強的自白與相關證據事實相符，考量到他過去有毒品前科，目前仍在緩刑期間，事後已與2名警員成立調解，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。