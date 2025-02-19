安全帽帶沒扣被抓　騎士嗆警「有夠機X」逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年2月間因騎車時未扣安全帽帶，被警員攔停，他竟出言辱罵警員「你真的有夠機X」，反而當場被逮捕，一審被依侮辱公務員罪判處罰金3萬元。不過，全案上訴至二審，台南地院法官認為阿輝只是出於一時情緒反應的言語辱罵，不足以影響公務員執行公務，因此裁定撤銷原判決，改判他無罪。

▲阿輝因為安全帽帶沒扣，與警員起爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年2月間騎車行經台南市中西區忠義路二段與中正路口時，因為安全帽的帽帶沒有扣上，被正在執行交通稽查勤務的警員發現，進而被攔停；他卻基於妨害公務的犯意，辱罵警員「你真的有夠機X」，結果被警員當場逮捕。

阿輝一審被法官依侮辱公務員罪判處罰金3萬元，得易服勞役30日。全案上訴至二審，阿輝強調，他當時確實有說出上述不雅字眼，但堅決否認涉犯妨害公務，「我不是故意的」。

台南地院二審法官檢視檢方提出的證據，發現阿輝的確有對警員說出不雅言語，但查無證據證明他有「足以影響公務員執行公務」，而且從整體表意脈絡看來，他當時至少向警員反映13次自己有急事需要離開，處於情緒高昂狀態，這顯然是出於一時情緒反應的言語辱罵，接著他就被逮捕了，並未因此妨害到後續的公務執行。

法官表示，檢方就本案無法給出充足的舉證，無從說服本院形成阿輝有罪的心證，基於無罪推定及證據裁判原則，最終裁定撤銷原判決，改判阿輝無罪，全案仍可上訴。