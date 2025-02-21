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寒冬送暖！南投地檢與更保南投分會關懷貧困更生人與看守所收容人

▲▼南投地檢與更保南投分會關懷貧困更生家庭與看守所收容人。南投地檢署檢察長黃元冠。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼南投地檢與更保南投分會關懷看守所收容人。由南投地檢署檢察長黃元冠（中）親自送到看守所。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年冬季冷颼颼，為了幫助社區孤苦民眾與收容人能有溫暖的生活，南投地檢署與更生保護會南投分會共同舉辦「寒冬送暖關懷活動」。由南投地檢署檢察長黃元冠，與更保南投分會主委鄭家珍，親自到南投看守所以及貧困更生家庭內，贈送關懷物資，展現柔性司法。

本次關懷行動在去年11月底即已舉行，當時還未進入寒冬；如今看來，南投地檢署與更保南投分會當時的關懷行動，真是暖到人心。

有鑑於入冬後許多貧困受刑人經常無力自購禦寒衣物，更生保護會南投分會就先於活動前盤點南投收容所內收容人所需之生活禦寒物資、數量。去年11月28日，南投地檢署與更保南投分會就由南投地檢署檢察長黃元冠、書記官長蕭振彥、主任觀護人許玄宗、更保南投分會主委鄭家珍及副主任鄭凱夫等人，至南投看守所親自贈送，讓受刑人在寒冬中也能感受到社會溫暖與關懷。

此外，也有不少更生家庭，因為貧窮問題，在寒冬中更加難過。因此南投地檢署與更保南投分會也在同日舉辦「寒冬送暖社區關懷活動」，贈予20戶貧困更生家庭每戶2,000元全聯禮券及生活物資，表達年節關懷與祝福。

一行人下午更到水里地區關懷貧困更生人周先生，周先生患有思覺失調症，無法正常工作，家庭經濟依賴他的妹妹工作收入維生，家境清寒。更保南投分會協助周男改善生活環境與申請低收補助，提供情緒關懷與物資援助，以減輕生活壓力，度過困難。

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