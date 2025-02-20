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中文AI將登場！蘋果iOS 18.4更新時間曝光　台灣果粉要失望了

▲▼蘋果人工智慧Apple Intelligence。（圖／翻攝自Apple官網）

▲支援蘋果人工智慧Apple Intelligence的iOS 18.4將於4月初更新。（圖／翻攝自Apple官網）

記者張方瑀／綜合報導

隨著蘋果系列「最便宜的AI手機」iPhone 16e新亮相，蘋果也宣布，支援蘋果人工智慧Apple Intelligence的iOS 18.4將於4月初更新，但較可惜的是，目前僅會支援簡體中文，台灣用戶希望的繁體中文可能還需等等。

蘋果在官方網站證實，Apple Intelligence將於4月初推出新功能與語言支援，主要更新版本包括iOS 18、iPadOS 18.4，以及macOS Sequoia 15.4。

在4月初的更新中，Apple Intelligence將支援簡體中文、英文（印度、新加坡）、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文（巴西）、西班牙文。此外，越南文及其他語言預計要到今年稍晚推出，目前尚無支援繁體中文的消息

原本這次更新應該會包含全新的Apple Intelligence Siri功能，但由於蘋果仍在修復相關 Bug，部分功能可能會延後釋出，以確保穩定性。

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