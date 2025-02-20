溪頭渡假飯店榮獲雙料金獎　推春遊賞花優惠住房

▲溪頭福華渡假飯店榮獲今年第2屆台灣觀光金獎的「觀光旅館及旅館業」金獎，同時獲得IDA國際設計獎建築設計類金獎。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／南投報導

交通部觀光署在觀光節慶祝大會上，公開頒獎表揚台灣觀光產業的傑出單位及從業人員。溪頭福華渡假飯店榮獲今年第2屆台灣觀光金獎的「觀光旅館及旅館業」金獎，並同時獲得IDA國際設計獎建築設計類金獎，為此推出春遊住宿優惠，邀請國人走進森林，感受美好生態假期。

溪頭福華渡假飯店曾獲財政部「第20屆民間參與公共建設金擘獎」民間團體獎優等獎，2025年再度斬獲台灣觀光金獎與IDA國際設計獎建築設計類金獎，獲得國內外雙重肯定。該飯店與台大實驗林溪頭自然教育園區合作，致力於提升森林療癒旅遊體驗。

溪頭自然教育園區擁有豐富的林相資源和動植物生態，春季來臨，櫻花、茶花、杜鵑等花卉接力綻放。遊客可以在森林中享受芬多精與負離子。溪頭福華渡假飯店近期推出「春光溪遊記」住宿優惠專案，平日二人同行享有優惠，內含隔日自助早餐二客、溪頭自然教育園區門票二張、夜間森林探索活動等，並加贈在地農特產伴手禮。遊客在林間漫步時，若遇見松鼠或獼猴等動物，請勿餵食與打擾。

溪頭福華渡假飯店進駐園區後，陸續修繕大學樓、雲杉樓、漢光樓及鳳凰樓，保留原建築物歷史，並重新鏈接人與森林的關係。漢光樓部分空間重新配置，增加更多公共空間，每間客房皆設置窗前臥榻，讓客房體驗與森林環境相結合，該建築作品獲得IDA國際設計獎建築類金獎肯定。