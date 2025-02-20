快訊／涉貪交保遭撤銷！陳怡君現身法院哽咽：拜託大家相信我

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌貪污案件，本月13日裁定100萬交保，並限制住居、出境及出海，禁止接觸共犯、證人，檢方提出抗告後，高等法院於19日裁定撤銷，發回士林地院重審，因此在今(20日)下午3時重新開庭審理，稍早陳怡君現身法院，雙手合十哽咽表示「我真的要拜託大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣子的人。」

▲台北市議員陳怡君涉貪，交保撤銷再開庭重審。（圖／記者黃宥寧攝，下同）



檢方調查，陳怡君從2019年至今，涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資，包括作帳、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人事務。然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由張惠霖與楊蕙綺提領並挪作他用，涉貪總金額逾300萬元。

除陳怡君與張惠霖外被聲押外，檢方依涉案程度，分別諭知5名被告，即議會研究室主任楊蕙綺、賀姓前員工、張惠霖胞姊、陳怡君胞弟、洪姓弟媳則經檢察官分別諭知交保24萬元、50萬元、30萬元、1萬元及1萬元。

本月13日士林地院開庭審理後，裁定張惠霖羈押禁見、陳怡君100萬交保，然而檢方提出抗告成功，撤銷發回地院重審，短短6天翻盤，因此今天士林地院再度開庭審理。