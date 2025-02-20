　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉貪交保遭撤銷！陳怡君現身法院哽咽：拜託大家相信我

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌貪污案件，本月13日裁定100萬交保，並限制住居、出境及出海，禁止接觸共犯、證人，檢方提出抗告後，高等法院於19日裁定撤銷，發回士林地院重審，因此在今(20日)下午3時重新開庭審理，稍早陳怡君現身法院，雙手合十哽咽表示「我真的要拜託大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣子的人。」

▲▼ 台北市議員陳怡君涉貪，交保撤銷再開庭重審。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

▲台北市議員陳怡君涉貪，交保撤銷再開庭重審。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

 檢方調查，陳怡君從2019年至今，涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資，包括作帳、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人事務。然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由張惠霖與楊蕙綺提領並挪作他用，涉貪總金額逾300萬元。

除陳怡君與張惠霖外被聲押外，檢方依涉案程度，分別諭知5名被告，即議會研究室主任楊蕙綺、賀姓前員工、張惠霖胞姊、陳怡君胞弟、洪姓弟媳則經檢察官分別諭知交保24萬元、50萬元、30萬元、1萬元及1萬元。

本月13日士林地院開庭審理後，裁定張惠霖羈押禁見、陳怡君100萬交保，然而檢方提出抗告成功，撤銷發回地院重審，短短6天翻盤，因此今天士林地院再度開庭審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／案情擴大！林岱樺涉貪　通法寺住持被帶回偵訊
快訊／陳怡君現身法院　哽咽：拜託大家相信我
大S樹葬確定延期！　具俊曄最新聲明曝光
三上悠亞「一口氣剪掉了」　新髮型全被拍
除濕機開24hrs「電費會爆掉嗎」　白癡公主公開一個月帳單：
義大利聖母像「流血淚」之謎解開了！　DNA鑑定揭驚人真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澳門夫妻靈車抵火化場！禮儀社黑傘陣護送　家屬領骨灰離開畫面曝

前後任都出事！彰化里長打死妻子收押　他逃大陸製毒遭槍決

快訊／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持被帶往南機站

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

快訊／涉貪交保遭撤銷！陳怡君現身法院哽咽：拜託大家相信我

駕駛低頭撿東西出事了！轎車轉彎失控　右輪騎上路邊車

阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

女狂粉板橋車站「強搶曹雅雯行李箱」爆拉扯！　檢方複訊後請回

台88砂石車突起火！駕駛跳車逃生　驚動兩地消防搶救

超商店長假扮警察！性侵女高中生2次還拍片　二審判8年

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

澳門夫妻靈車抵火化場！禮儀社黑傘陣護送　家屬領骨灰離開畫面曝

前後任都出事！彰化里長打死妻子收押　他逃大陸製毒遭槍決

快訊／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持被帶往南機站

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

快訊／涉貪交保遭撤銷！陳怡君現身法院哽咽：拜託大家相信我

駕駛低頭撿東西出事了！轎車轉彎失控　右輪騎上路邊車

阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

女狂粉板橋車站「強搶曹雅雯行李箱」爆拉扯！　檢方複訊後請回

台88砂石車突起火！駕駛跳車逃生　驚動兩地消防搶救

超商店長假扮警察！性侵女高中生2次還拍片　二審判8年

澳門夫妻靈車抵火化場！禮儀社黑傘陣護送　家屬領骨灰離開畫面曝

前後任都出事！彰化里長打死妻子收押　他逃大陸製毒遭槍決

快訊／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持被帶往南機站

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

GD綜藝《Good Day》陣容太夢幻收視奪冠　爆料太陽追戀綜酸：都是假的

台中二日遊景點整理！住米其林指南推薦旅店、低調深夜咖啡廳擼貓

當媽才懂！李佳穎產後3個月「一外表變化超明顯」淚眼：暫時放棄了

台南響應世界母語日！　表揚母語推手與優秀學子

台灣今年底邁入超高齡社會！專家推長照3.0新政展望

台東縣府加強營建工地噪音防制　提醒業者最高可罰18萬

嘉義5歲童11天前才過生日　遇神壇惡火不幸喪命

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

王大陸體檢時沒發揮演技！　閃兵團教2招仍無效

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

疑涉詐助理費！林岱樺發聲明

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

更多熱門

相關新聞

即／林岱樺涉訊問3小時還沒出來　調查員帶回多箱證物

即／林岱樺涉訊問3小時還沒出來　調查員帶回多箱證物

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（20）日上午10時許被帶進法務部調查局南部地區工作站（南機站）訊問，至今尚未離開，檢調也兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，調查局人員中午陸續帶回疑似裝有證物的紙箱，另有疑似林岱樺律師及助理也到場，但詳細調查情況，調查局尚未說明。

芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

選罷法新制上路　民進黨聲請釋憲

選罷法新制上路　民進黨聲請釋憲

土城虐兒狠父母移送畫面曝　認了用衣架管教

土城虐兒狠父母移送畫面曝　認了用衣架管教

民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

關鍵字：

議員陳怡君助理費影音

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面