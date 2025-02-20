你怎麼剝橘子？試試3種花式剝皮法　高手快來挑戰「搬橘人」

▲鮮甜多汁的橘子營養又美味，在享用的時候，怎麼剝皮也是一種樂趣。。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

鮮甜多汁的橘子富含維生素C、膳食纖維與礦物質等，營養多多，而平常食用時，你習慣怎麼剝橘子？有的人隨意剝了皮就開吃，也有人會刻意把皮剝成螺旋狀，「鮮享農YA - 農糧署」日前於臉書粉絲專頁發文分享3種趣味剝法，不只方便吃，還能裝籽，大家不妨動手試試看，在享受美味之餘，也體驗不同的樂趣。

要把橘子剝得好看又有創意，需要一點小技巧，「鮮享農YA - 農糧署」分享以下3招有趣的剝橘子方法，教民眾剝出新花樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方便吃的一條龍剝法

先在橘子的上下各剝開一圈，再將橘皮縱向剝開並展開，就能讓果肉一瓣瓣完整攤平，如一條龍般整齊排列，看起來美觀又方便食用。

可裝籽的碗形剝法

用指甲在橘子中間戳個小洞，然後環狀劃一圈，再將橘皮與橘肉分離成兩個碗狀，可以用來裝籽，超貼心。

歡迎高手挑戰的「搬橘人」

用刀子在橘皮上畫出人形的頭、手和腳，剝除多餘的皮後，再剝開腳的部分，一隻可愛的小橘人就誕生了。

▲3種剝皮方法快學起來。（圖／翻攝自鮮享農YA - 農糧署臉書粉專）

不過，不同品種橘子的剝皮難度也不同，例如椪柑、桶柑等柑橘的皮較厚，很適合嘗試創意剝法；而茂谷柑、海梨柑等果皮較薄，容易剝壞，手法要更細膩，才能避免弄破果皮。