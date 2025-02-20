麥當勞推動3改革讓員工安心　7大QA回應外界質疑

▲麥當勞提出3大安心作為進行改革。（圖／麥當勞提供）



記者錢雅慧／綜合報導

台灣麥當勞去年發生職場事件，不但因未提供離職員工必要的心理諮商，被台北市勞動局裁罰，還陷入輿論及被抵制的風暴，整起事件引發社會高度關注。時隔2個月，麥當勞透過季報首度公開現正進行的改革行動、事件處理時序以及7大爭議QA，再度致歉並承諾以具體行動重新獲取員工及消費者的支持及信賴。

麥當勞自職場事件曝光後陷入輿論風波，被質疑事件處理方式過於簡單，未提供離職員工必要的心理諮商外，才會導致憾事發生，民眾更發起拒吃的抵制行動，只盼麥當勞更加重視職場安全與性平意識。

麥當勞表示，自事件後已立即成立危機處理小組密集開會，全面檢視層層環節並提出全新「3大安心作為」進行改革，包括「加強監督機制」、「增加監視器涵蓋率」及「強化性平教育」，希望透過更嚴謹的措施及作為，落實對員工的身心照顧。

其中，針對「性騷擾」申訴流程優化，新增「職場安心委員會」為收案、監督單位，將過往由內部人資部門接案，改為直通職場安心委員會，交給外部專家受理。目前麥當勞找來法律事務所合作，並由律師專人回覆並主導案件調查，以確保員工隱私及權益，後續再啟動調查小組提供協助。

麥當勞指出，「職場安心委員會」除收案、監督外，也負責申訴案件的調查與記錄報告；同時列管後續追蹤，並加強對人員的關懷，確保每位在職、離職員工的申訴，都能獲得妥善處理，包括提供必要的心理諮商與法律諮詢服務，預計3月底前就可正式成立運作。

再來全面升級餐廳監視錄影系統，強化影像清晰度，並檢視餐廳格局於內外場加裝更多攝影鏡頭，逐步增加監視器涵蓋率，同時加強餐廳門禁提升安全性。麥當勞指出，目前部分餐廳已完成所有監視器的升級建置，接下來將逐步推展至全台門市，以維護環境安全。

至於「強化性平教育」部分，除了既有的員工性平教育實體與線上訓練，再新增四堂「職場性騷擾與其它不法侵害防治」的外部線上影音課程，並委託外部性平專業團體培訓人資團隊，提高專業度，以更及時給申訴人支持。

員工APP上的每日任務也新增性騷擾防治項目，並透過遊戲、影片或漫畫，讓所有員工藉由互動體驗強化訓練知識、了解可尋求協助的管道與方式。

▲職場性騷擾防治與處理流程。（圖／麥當勞提供）



麥當勞也首度正面回應此案件7大爭議問題如下：

Q1：被害人申訴後，麥當勞做了些什麼？

A1：麥當勞對於2024年3月25日首次接獲被害人提出的性騷擾申訴後，隔日即由外部專家與人資、法務人員組成調查小組積極處理；在1個多月內進行訪談調查、完成調查報告、5月6日召開委員會決議申訴成立，5月7日解雇被申訴人，並於5月8日通報勞動部。

調查小組在性騷訪談調查中，才知道被害人在向公司申訴前，已向司法機關報案遭性侵。由於公司僅能針對性騷擾事件調查處理，因此在得知被害人已就性侵報案後，全力配合檢警調查；麥當勞在去年8月就已提供士林地檢署相關調查資料，今年1月5日檢方至相關餐廳調查時亦全力配合。

Q2：家屬表示，被害人遭受不法侵害長達1年，為何這麼長時間，公司都沒有處理？

A2：麥當勞對不法侵害絕對零容忍，且一定積極辦理。公司首次接到被害人的性騷擾申訴是2024年3月25日（當時被害人已離職），接獲申訴之後，隨即依法展開後續調查，並在法規規定之2個月內裁處。

▲麥當勞職場事件時序。（圖／麥當勞提供）※點圖可放大



Q3：把性侵講成性騷，是麥當勞故意將此事降級處理？

A3：受理性侵案件為檢警職權，公司只能依法處理性騷擾案件。申訴人於2024年3月23日向公司提出申訴時，據其告知，已於3月3日就性侵部分向警方報案；我們接獲申訴人性騷擾申訴後，即依法積極調查，並全力配合檢警針對性侵案的調查。公司與檢警各司其職，絕無將性侵降級為性騷擾的問題。

Q4.：訪談會議中人員意圖導向兩情相悅？要求申訴人與家屬不能發言？

A4：在本次性騷擾案件的處理過程中，我們遵守法令要求，保護當事人的隱私，並嚴格遵守保密與證據保全規定，確保所有相關人員的權益獲得充分保護。調查小組由具備性別意識的外部專家主導，我們以客觀、公正且專業的態度，分別對申訴人與被申訴人進行訪談，並確保雙方均有充分陳述其經歷的機會。

在處理過程中，麥當勞並無引導或限制申訴人或被申訴人任何一方發言的動機或意圖。

最終，調查結果確認性騷擾事實成立，所有訪談記錄均已依規定提交給檢方，以協助司法機關全面調查。

Q5：被申訴人是否與麥當勞經營者或其家族集團有關係？為何只解僱，而不告加害人？

A5：針對外界影射，加害者與麥當勞經營者或其家族集團有關，絕非事實，且毫無根據。是因有電視台的不實報導造成網友誤解，雖該電視台已將新聞下架，但網路已根據該不實報導廣傳錯誤資訊。由於本案目前仍在偵辦中，公司不宜針對案情說明，絕無刻意降級處理或包庇之情事。

我們絕不容忍職場霸凌及不法侵害，對加害者絕不寬貸，但在司法判決前，麥當勞身為雇主，能做的最嚴厲裁處就是解僱；若判決成立，我們將追訴到底。

Q6：為什麼麥當勞會被台北市勞動局裁罰100萬元？

A6：麥當勞對現職員工一直都有供免費的心理諮商服務，本案因疏於對離職員工提供心理健康諮商及其他必要服務，而遭台北市勞動局以違反情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者之資力，裁處麥當勞100萬元。

我們深知離職員工在遭受侵害後仍需支持，這不僅是法律要求，更體現我們對每位曾為公司服務的員工之人性關懷。未來，麥當勞將進一步完善內部措施，確保即使員工離職，其所需協助亦能及時、適切地提供，以保障受害者權益並促進職場安全與尊重的文化。

Q7：事件發生後，麥當勞無積極作為？為什麼不出面道歉、說清楚？

A7：公司在接獲申訴後，立即協助處理並啟動調查，並在保護當事人隱私及尊重調查不公開的原則下，全力協助檢方提供所需資料，相關回應亦以事實和證據為基礎，力求客觀公正，但在調查期間以及調查結果確定後，對離職員工的後續協助確有不足。

雖然我們於2024年12月27日在官方網站正式發布聲明，向被害人及其家屬致上最誠摯的歉意，並對辜負社會大眾期待致歉；但已錯失向大眾說明的最佳時機與方式，且未能獲得理解，的確讓大家失望了。我們將持續改進溝通方式，並依據法律程序及調查結果進一步完善後續處理措施，以期恢復公眾信任。

▲麥當勞員工性平教育訓練與宣導。（圖／麥當勞提供）



麥當勞強調，「誠信正直是麥當勞的品牌價值」，對於外界質疑聲浪，皆在依法能說的範圍內坦誠回應，正式聲明也皆同步刊登於官網供社會大眾查閱，未來除既有管道與官方網站，也會正視社群平台與論壇的多元樣態，聆聽不同聲音，並努力開啟對話與溝通。

對於這起不幸事件，麥當勞認了未能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時周延，回應更少了溫度，「我們正痛定思痛，深自檢討。」未來會除了會加強對員工申訴案件的後續支持與協助，也盼以3大安心作為讓夥伴工作及意見反應都能更安心，重新爭取員工與消費者的支持與信賴。

麥當勞董事長李昌霖也向2萬5千名員工做出承諾：「我會全力支持相關權責單位提出的改革作為，並透過持續檢討改進與成效追蹤，從我們最重視的內部顧客，也就是員工開始，逐步修復信任，由內而外，讓社會大眾重新相信麥當勞對職場安全的承諾和企業社會責任。」

李昌霖坦言品牌修復的路不會好走，且勢必充滿挑戰，喊話全體員工，「一起回到初心，重建『以人為本』的企業文化與『誠信正直』的品牌價值，再度展現麥當勞的歡樂與美好。」