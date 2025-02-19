諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

▲「2025年諸羅山匠心匠藝菁英展」於草屯鎮登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由國立臺灣工藝研究發展中心補助、嘉義縣諸羅山藝起協會辦理的「2025年諸羅山匠心匠藝菁英展」，即日起於國立臺灣工藝研究發展中心地方工藝館展出，集結全國各地40位工藝師、54件傳統創新兼具的作品盼結合工藝與民間信仰暨生活習俗，傳遞傳統工藝之藝術價值、生活美學，以及工藝師的傳承精神。

工藝中心指出，本次展覽40位工藝師橫跨老、中、青三代，54件作品涵蓋水、火、土、金、木等五行元素，展覽內容包括粧佛、纏藝(繡線)、木雕、小木作、鑿花、泥塑、石雕、石藝、金工藝、紙藝(紙作神帽)、竹頭筊、漆線雕、金屬樹雕(鋁雕)、神衣、陶藝、獅頭、花燈工藝、鋦瓷等，彰顯傳統與現代概念，呈現臺灣工藝的多樣性。

嘉義縣諸羅山藝起協會理事長呂文正介紹，本次展出作品面向廣泛，無論工法工序皆精雕細琢、精緻動人，具欣賞與典藏之價值，並且富含工藝家各自崛起、成長等精彩故事；工藝師許志強說，工藝家堅持以純藝術去走出不同於他人的路線，充滿困難與挑戰，期盼傳統工藝能更積極培養後進，讓文化薪火相傳。

台明將企業股份有限公司董事長林肇睢指出，諸羅山藝起協會能跨縣市從嘉義到南投草屯展出，印證臺灣不缺人才，只缺舞台，未來希望在工藝中心的帶領下，展覽活動能延伸到海外，豐富多元的臺灣工藝文化，值得共同推動；工藝中心副主任江瑞燐表示，工藝中心支持及鼓勵工藝家們持續創作，展現臺灣最在地的文化元素及傳統特色，歡迎民眾前來欣賞這場藝術饗宴。

嘉義縣諸羅山藝起協會於2021年3月7日成立，藉由每年舉辦「百工風華諸羅獻藝」全國暨會員工藝聯展、「諸羅山匠心匠藝菁英展」及文化交流參訪觀摩暨研習活動，讓在地藝師們有機會觀摩、請益、學習及相互交換意見，並協助藝師工藝精進、走出地域限制及走進大眾視野，「2025年諸羅山匠心匠藝菁英展」展出至3月16日止。