「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

▲警方示警，「+886」為境外來話，一定是詐騙電話。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

詐騙情形愈發猖獗，根據警政署打詐儀表板統計，2025年1月全台共受理1萬3120起詐欺報案，總計財產損失金額高達95億4562.9萬元。對此，警方也公布最新詐騙案例，一名受害者接到開頭顯示「+886」、自稱是郵局的電話，告知他被冒名申請租屋補助涉及詐欺，最終被騙走近900萬元積蓄。值得注意的是，當初苦主曾去掉「+886」反查，確認是郵局的電話號碼，沒想到卻深陷騙局。

遭詐騙的受害人表示，他在1月6日接到了一通自稱是郵局的電話，來電顯示開頭為「+886」，對方語氣嚴肅地說到：「有人拿你的身份證件申請租屋補助，這筆補助涉及詐欺案件，請你配合調查。」接著，對方還把電話轉給「現場警方」，要求他直接進行說明。

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受害人提到，當時電話被被轉接到一名自稱高雄市警察局的詐欺承辦員警，那個人說這件事牽涉刑事案件，他有可能會被列為共犯，甚至影響信用和存款安全，「一開始我半信半疑，後來當我用電話號碼反查，去掉+886後，確實是郵局的電話號碼，我越想越害怕」。

那位「詐欺承辦員警」主動加了受害人的LINE後，還傳送了一些有模有樣的「案件公文」和「法院通知」，文件上寫著受害人的姓名和官印。

隨即，「員警」安慰受害人，「為了確保你的財產不會被牽連，我們需要進行財產代管公證，暫時把你的資金轉移到安全帳戶，等案件結束後就會全額歸還」，還強調「這是最高機密的辦案程序，你不能讓任何人知道，否則會影響調查進度」。

受害人也在「員警」的指導下，分批匯款、甚至當面交付現金，前後共計給出了 894萬7500元。受害人說，直到某天，他才打電話去真正的警察局詢問進度，沒想到對方一聽就說，「這是詐騙！真正的警察不會代管你的財產，更不會叫你匯款！」

受害人嘆氣道，他再回頭去找那名「員警」時，LINE早已被封鎖，電話也打不通了，「真正的司法機關不會透過電話辦案，更不可能要求民眾匯款或面交財產！ 我真的後悔莫及，希望大家千萬別像我一樣，被這種假檢警詐騙手法給騙了」。

對此，警方也列出4招「防詐小撇步」及3個「詐騙話術解析」，提醒民眾小心受騙：

防詐小撇步

1、「+886」為境外來話，一定是詐騙電話。

2、警察與檢察機關不會以電話或LINE辦案，也不會代管財產。

3、檢警要求代管財產、面交、匯款，絕對是詐騙。

4、接獲可疑來話，請立即掛斷，再撥打官網電話或165查證。

詐騙話術解析

1、假郵局客服謊稱證件遭冒用涉及刑案，轉介假警察。

2、假警察傳送假公文、假法院通知書，營造涉案氣氛。

3、假警察謊稱代管財產，要求匯款及面交。

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