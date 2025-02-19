　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

警方示警，「+886」為境外來話，一定是詐騙電話。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲警方示警，「+886」為境外來話，一定是詐騙電話。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

詐騙情形愈發猖獗，根據警政署打詐儀表板統計，2025年1月全台共受理1萬3120起詐欺報案，總計財產損失金額高達95億4562.9萬元。對此，警方也公布最新詐騙案例，一名受害者接到開頭顯示「+886」、自稱是郵局的電話，告知他被冒名申請租屋補助涉及詐欺，最終被騙走近900萬元積蓄。值得注意的是，當初苦主曾去掉「+886」反查，確認是郵局的電話號碼，沒想到卻深陷騙局。

遭詐騙的受害人表示，他在1月6日接到了一通自稱是郵局的電話，來電顯示開頭為「+886」，對方語氣嚴肅地說到：「有人拿你的身份證件申請租屋補助，這筆補助涉及詐欺案件，請你配合調查。」接著，對方還把電話轉給「現場警方」，要求他直接進行說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受害人提到，當時電話被被轉接到一名自稱高雄市警察局的詐欺承辦員警，那個人說這件事牽涉刑事案件，他有可能會被列為共犯，甚至影響信用和存款安全，「一開始我半信半疑，後來當我用電話號碼反查，去掉+886後，確實是郵局的電話號碼，我越想越害怕」。

那位「詐欺承辦員警」主動加了受害人的LINE後，還傳送了一些有模有樣的「案件公文」和「法院通知」，文件上寫著受害人的姓名和官印。

隨即，「員警」安慰受害人，「為了確保你的財產不會被牽連，我們需要進行財產代管公證，暫時把你的資金轉移到安全帳戶，等案件結束後就會全額歸還」，還強調「這是最高機密的辦案程序，你不能讓任何人知道，否則會影響調查進度」。

受害人也在「員警」的指導下，分批匯款、甚至當面交付現金，前後共計給出了 894萬7500元。受害人說，直到某天，他才打電話去真正的警察局詢問進度，沒想到對方一聽就說，「這是詐騙！真正的警察不會代管你的財產，更不會叫你匯款！」

受害人嘆氣道，他再回頭去找那名「員警」時，LINE早已被封鎖，電話也打不通了，「真正的司法機關不會透過電話辦案，更不可能要求民眾匯款或面交財產！ 我真的後悔莫及，希望大家千萬別像我一樣，被這種假檢警詐騙手法給騙了」。

對此，警方也列出4招「防詐小撇步」及3個「詐騙話術解析」，提醒民眾小心受騙：

防詐小撇步

1、「+886」為境外來話，一定是詐騙電話。

2、警察與檢察機關不會以電話或LINE辦案，也不會代管財產。

3、檢警要求代管財產、面交、匯款，絕對是詐騙。

4、接獲可疑來話，請立即掛斷，再撥打官網電話或165查證。

詐騙話術解析

1、假郵局客服謊稱證件遭冒用涉及刑案，轉介假警察。

2、假警察傳送假公文、假法院通知書，營造涉案氣氛。

3、假警察謊稱代管財產，要求匯款及面交。

延伸閱讀
陳曉、陳妍希終宣布離婚！　中國狗仔曝他曾找上趙麗穎求復合
曹興誠提告求償1億！　謝寒冰再秀多張「小三親密照」：你們2人的事很多人都知道
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／楊麗菁前男友又出事！　法官重判4年批惡劣
家電補助來了！　每台最高5000元
姊弟戀變絕命婚！　里長妻娘家悲嘆：太殘忍
2025中職熱身賽賽程公布！　3／22、3／23在大巨蛋
獨自在家整天只喝1瓶奶！　2歲童全身傷陷昏迷
玥熹再度開撕小優！　公開片段「哽咽哭了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵調車頻出事　學者專家把脈：應檢討教育方式和安全規章

喜歡用裸機！身邊低調有錢人「5大特徵」　一票點頭：幾乎全中

超準心理測驗！發現他人對你的潛在期望

台鐵調車意外連5起　鐵道局：調查發現違規將開罰

建中學生抱怨「畢旅房價差2千元」　校方曝原因：盡量保持公平

「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

台鐵調車頻出事　學者專家把脈：應檢討教育方式和安全規章

喜歡用裸機！身邊低調有錢人「5大特徵」　一票點頭：幾乎全中

超準心理測驗！發現他人對你的潛在期望

台鐵調車意外連5起　鐵道局：調查發現違規將開罰

建中學生抱怨「畢旅房價差2千元」　校方曝原因：盡量保持公平

「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

獨／楊麗菁前男友又出事！「設局強借」3千萬　法官重判4年批惡劣

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

Sean爆「陳老師睡女粉絲」　反遭揭造假

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！萬人狂讚：好福氣

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面