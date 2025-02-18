靠「內線放空」還虧錢　泰豐輪胎經理遭搜索

記者劉昌松／台北報導

上市公司泰豐輪胎前年宣布暫停近9成的產能，並提報大規模解雇計畫，吳姓經理與黃姓公會理事長，因職務關係得知這項重大利空訊息，為了避免公司股價下跌，提前放空、出脫持股，雖然最後2人還是虧了數萬元不，仍已涉嫌《證交法》內線交易罪，台北地檢署18日指揮調查局兵分4路搜索，並約談吳、黃等人到案說明。

▲泰豐輪胎黃姓經理涉內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

泰豐輪胎(上市代號2102)2023年2月10日發布重訊，因從2021年起，受到美國商務部(DOC)課徵反傾銷關稅的嚴重衝擊，繼中壢廠停廠後，財務持續虧損狀況嚴峻，因此董事會決議觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產，重訊公告隔天，泰豐早盤就吞了半根跌停，接著泰豐輪胎又向勞動部提報大批解僱計畫，引起外界關注。

▲泰豐輪胎內線交易案，吳姓公會理事長遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，泰豐輪胎負責材料部門的吳姓經理，以及黃姓公會理事長，疑似因職務工作關係提前得知觀音廠停產將裁員的消息，偷偷在市場上放空、賣出手中持股，檢察官黃珮瑜18日指揮調查局台北市調處持搜索吳、黃等人住所以及泰豐公司等4處，全案朝違反內線交易等罪嫌方向偵辦。