金門縣首創建材銀行　廢棄營區活化再利用助力古蹟修繕





▲ 金門縣首創建材銀行，陳福海邀集各單位至「白龍潭營區」現勘。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣長陳福海長期關注金門建設發展及資源循環再利用問題，特別針對金門閩南式建築及特色洋樓古蹟的修繕需求，於金湖鎮「白龍潭營區」規劃建置全國首創的建材銀行，旨在收容相關剩餘珍貴舊材，並有效管理及再利用。

陳福海18日邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處、工務處、養護工程所及林務所等相關單位至「白龍潭營區」現勘，了解建材銀行的規劃建置進度。現場由城鄉發展處針對場區使用及建置規劃進行簡報說明，並指示相關作業方向。

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陳福海表示，金門許多老房子拆除後，堪用的石材及木料因缺乏適當管理，無法有效循環再利用，十分可惜。因此，藉由銀行存款的概念，建置材料銀行來回收剩餘舊材，經妥善保管存放後，後續有相關古蹟或舊屋修繕維護需求的單位可申請提取使用。

此外，陳福海指出，金門有大量舊材物品需要保留保存，縣內各工程及公園開闢所剩餘的石塊板材也可由建材銀行收容，未來各鄉鎮公所建設工程如有材料需求，可使用這些建材來活化利用，節省公帑及避免資源浪費。金門國家公園管理處及文化局相關古蹟、建築物等修復工程所需的可回收再利用舊材也可送至材料銀行，進行有效管理。

後續場區規劃方向定案後，工務處將協助辦理場區建置作業，場區管理則由養工所負責，所需的人力或費用將由縣府全力支持。