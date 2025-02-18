誆啪啪前男友帶衰！神棍「手指吸黑氣」摸她3點祭改　下場慘了

▲嘉義李姓神棍指侵來問事祭改的女信徒，遭判4年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

女子小美(化名)因諸事不順，懷疑自己卡陰，前往嘉義李姓男子經營的宮廟問事，李男得知小美感情、工作都受挫後，誆稱她因和前男友發生性行為，被前男友帶來的霉運影響，需要「碰觸三點除黑氣儀式」、「用手指吸取剩餘的黑氣」，對她揉胸、指侵得逞，並收了她7200元費用。小美事後察覺不對，報警處理，嘉義地院審理，法官認為李男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處4年徒刑。

判決指出，李男在嘉義住處開設「ＯＯ宮老太子」私人神壇，從事問事、收驚祭改等業務。2023年2月13日晚間9時許，小美由朋友陪同到宮廟問事，小美獨自進屋，朋友則在外面等候。

李男看到小美，先表示她身上卡到不好的東西，又得知小美的感情、事業都不順後，誆稱小美的前男友很髒，因她和前男友發生性行為受到影響，需要進行「碰觸三點除黑氣儀式」，才能化解前男友帶來的霉運。小美聽完相當無助，但仍表示要考慮一下，李男卻在屋外完成第三次祭改後，返回屋內，直接將手伸入小美的連身裙，聲稱他「用手指吸取剩餘的黑氣」，對小美指侵得逞。

接著，李男又要小美坐在客廳的單人沙發上，一邊以沾水毛筆在小美胸部畫圈，一邊用手撫摸她胸部，再蹲下身，拿著一塊黃布擦拭小美的下體。直到晚間11點多，小美才付了7200元費用並離開宮廟。在外等候的友人見小美神情低落，察覺不對勁，小美也於隔日報警處理。

全案審理時，李男否認碰觸小美身體，聲稱當時他太太在宮內、小美的朋友在宮外等候，他不可能做出不禮貌的行為，何況小美不但沒求救，還稱讚他斷事很準，離開前還跟他說再見，可見沒有發生性侵一事。不過他在祭改過程中有吐痰丟在垃圾桶、或將小美的衣服包覆在碗上搓揉，小美可能因此拿到他的DNA，趁機想敲詐他的錢，他的宮廟從祖父傳承下來已30多年，他不敢在神明面前做這種事。

李男律師則ㄅ，小美對被害過程描述不一致，何況小美當時可以輕易求救，且小美只要雙腳併攏，李男就沒辦法指侵，如果小美不同意，實在難以想像李男怎麼得逞。另從小美對李男求償150萬元，可推測她有詐財動機。

不過法官檢視小美和朋友的對話，發現小美在法事進行中，就忍不住和其他友人分享「老師真的太神了」、「我起雞皮疙瘩」，流露對李男專業能力的信任和尊敬，然而後來卻改變態度，對友人表示「他的手要伸進去我的下體」、「然後還有捏胸部」、「一方面覺得怪怪的，但一方面又覺得不用又好像不行…」等語，還擔心誤解法事流程會對李男不敬，也無意對外張揚在宮內和李男的互動等，證詞上並無刻意誇大情節、想要誣陷李男的情形。

法官指出，小美的內衣也驗出李男的DNA，她急診病歷資料記載的被害經過，也和小美歷次證述相符，判定小美指控屬實，審酌李男已婚有3名子女、經營小工廠和宮廟服務，經濟小康等情，依李男犯強制性交罪，處4年徒刑。可上訴。