曾控被偷拍！星宣「不放過說出真相的機會」：不蹭現在要蹭何時

▲星宣發布限時動態。（圖／翻攝自Instagram／cutepink0126，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」團長酷炫曾被前成員星宣指控偷拍、外流私密片，事後他強調自己絕對沒有偷拍、外流，且雖挨告但獲不起訴處分。隨著孫生性騷事件延燒，星宣也在發布限時動態表示，「不蹭現在，那要蹭何時？」接著吐露心聲。

星宣在限時動態上說，2023年的風波期間，她被認為沒有證據，讓人覺得她在自導自演，但「我的證據就是不方便公開的東西」，到了最後，對方反而成功塑造「我就是來要錢，還有腦子有問題的感情報復女」的形象，讓她被撻伐、霸凌，可是後續其實也有女生訴苦，所以「我不會放過任何說出真相的機會」。

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星宣接著也在限時動態上表示，「不蹭現在，那要蹭何時？」她坦言自己已經被霸凌好幾年了，所以現在怎麼可能放過這個機會？說不蹭、不討拍都是騙人的，「我就是要蹭、要討拍，不趁這時候說出來我會委屈到死」。

星宣也說，很感謝大家願意相信她、安慰她，讓她內心的委屈緩解很多，也揭開事發經過，畢竟「證據是不雅照，截圖無法公開，女性受害者無法出面作證，輿論造就當前結果，就是這樣」。不過她最後也說，請大家把重點放在孫生的犯罪行為，以及團隊不健康的風氣，「我的事情就過去了，討拍要有底線的」。