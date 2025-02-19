　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

診所月薪4萬5！年輕妹子「想跳台積電」賺更多　釣出員工解答

▲▼ 台積電,TSMC 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人把「台積電上班」和高薪劃上等號，但背後可能是靠時間與健康換來的。一名女網友透露，她在診所年薪約58萬，工作穩定又舒適，同時希望趁年輕想賺一波錢，想去台積電當作業員，因此求問過來人建議？文章釣出一名員工直言，要忍得受日夜輪班與高壓，確實賺得到錢，「但身體不會健康！」

一名女網在Dcard表示，她目前在小診所上班，月薪約42K至45K，享有三節獎金，年終1.5個月，年收入約58萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼，大學畢業後她就一直待在這間診所，那裡環境熟悉又穩定，但她開始思考未來是否應該跳出舒適圈，轉職台積電技術員，薪資上看70萬甚至更高，雖然輪班辛苦，但或許更具發展性。

原PO擔心未來發展，萬一診所經營不善，或是35歲後市場競爭更激烈，自己的職涯是否會受限？另一方面，台積電的技術員雖然需要輪班、工時較長，但薪水成長空間大，若撐過初期適應期，長遠來看可能更有保障。

對此，原PO好奇拋問，「是不是應該趁年輕出去累一波，賺多一點錢？」同時又猶豫著，離開舒適圈會後悔，想問過來人的經驗與看法。

底下網友熱議，「有錄取再煩惱」、「穩定的工作，可以選擇進修呀。台積作業員雖然年薪高，但是環境要看你能不能適應，另外有沒有辦法承受上面領班給你的壓力等...多方考慮一下」、「現在作業員基本上第二年都能快摸到百萬年薪，但也要能先撐過前半年」、「有錄取就上山去試試，那邊有電子新貴精英工程師可以認識，有很棒的員工餐廳、優質員工福利，技術員要日夜輪調有交通車」。

也有人提醒，「如果你沒有上過12小時的班跟輪班...要好好考慮，裡面環境蠻封閉，認識同事上一份就是從台積離職，而且他那批新人待最久就是他（半年）」。

留言串中，也釣出員工回應，「除非很愛加班還有要日夜輪班，否則錢不會多，也要可以接受新人時期或是忙的時候要放棄休息才能把事做完（基本上也不會休滿），我也是跨不同領域到台積上班，壓力一定大，要有很大的抗壓性，個人覺得邏輯要好，才聽得懂，簡單來說，就是有賺錢...但身體不會健康」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
桃園副市長家人遭詐1500萬　房產險騙光
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

228連假「國5南下恐塞到深夜」　行車時間多7倍

屏東3570劑公費流感疫苗2／20起開放高風險對象接種

陸網紅Sean怒爆「陳老師睡台女粉絲」　反遭揭夫妻影片造假大崩塌

台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」疑操作不當　2個月第5起

14萬劑秒殺！南投新增2千劑公費流感疫苗　2／20開打

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

228連假「國5南下恐塞到深夜」　行車時間多7倍

屏東3570劑公費流感疫苗2／20起開放高風險對象接種

陸網紅Sean怒爆「陳老師睡台女粉絲」　反遭揭夫妻影片造假大崩塌

台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」疑操作不當　2個月第5起

14萬劑秒殺！南投新增2千劑公費流感疫苗　2／20開打

當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

3種食物別隔夜！營養師：可能致癌

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫才知是梅毒

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長遭罷免

節氣進入「雨水」要回暖了　專家推薦睡前做一事更助眠

更多熱門

相關新聞

台積電被逼「輸血割肉」救英特爾　分析師坦言：長期較難說

台積電被逼「輸血割肉」救英特爾　分析師坦言：長期較難說

英特爾晶圓廠營運陷入困境，分析師估算年虧損逾百億美元，等於是個超級大錢坑，而且這個錢坑只會越來越大，想不到，美國政府日前卻傳出要推台積電入坑，希望台積電評估收購英特爾的晶圓廠股權、推動台積電與英特爾合組公司的消息，對此，半導體廠商搖頭嘆氣表示，這等同要台積電輸血割肉養大曾經被張忠謀比喻成700磅大猩猩的競爭對手。

66億美元補貼恐生變　台積電面臨3大難關

66億美元補貼恐生變　台積電面臨3大難關

台積電入股雜音！英特爾首席工程經理反彈　狠批「可怕錯誤」

台積電入股雜音！英特爾首席工程經理反彈　狠批「可怕錯誤」

張淑芬81歲「超凍齡秘訣」！專家分析3關鍵

張淑芬81歲「超凍齡秘訣」！專家分析3關鍵

美股休市台積電開平盤　指數小漲45點

美股休市台積電開平盤　指數小漲45點

關鍵字：

職涯台積電診所穩定高薪跳槽年輕輪班日夜年薪

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面