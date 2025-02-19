診所月薪4萬5！年輕妹子「想跳台積電」賺更多　釣出員工解答

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人把「台積電上班」和高薪劃上等號，但背後可能是靠時間與健康換來的。一名女網友透露，她在診所年薪約58萬，工作穩定又舒適，同時希望趁年輕想賺一波錢，想去台積電當作業員，因此求問過來人建議？文章釣出一名員工直言，要忍得受日夜輪班與高壓，確實賺得到錢，「但身體不會健康！」

一名女網在Dcard表示，她目前在小診所上班，月薪約42K至45K，享有三節獎金，年終1.5個月，年收入約58萬元。

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原PO直呼，大學畢業後她就一直待在這間診所，那裡環境熟悉又穩定，但她開始思考未來是否應該跳出舒適圈，轉職台積電技術員，薪資上看70萬甚至更高，雖然輪班辛苦，但或許更具發展性。

原PO擔心未來發展，萬一診所經營不善，或是35歲後市場競爭更激烈，自己的職涯是否會受限？另一方面，台積電的技術員雖然需要輪班、工時較長，但薪水成長空間大，若撐過初期適應期，長遠來看可能更有保障。

對此，原PO好奇拋問，「是不是應該趁年輕出去累一波，賺多一點錢？」同時又猶豫著，離開舒適圈會後悔，想問過來人的經驗與看法。

底下網友熱議，「有錄取再煩惱」、「穩定的工作，可以選擇進修呀。台積作業員雖然年薪高，但是環境要看你能不能適應，另外有沒有辦法承受上面領班給你的壓力等...多方考慮一下」、「現在作業員基本上第二年都能快摸到百萬年薪，但也要能先撐過前半年」、「有錄取就上山去試試，那邊有電子新貴精英工程師可以認識，有很棒的員工餐廳、優質員工福利，技術員要日夜輪調有交通車」。

也有人提醒，「如果你沒有上過12小時的班跟輪班...要好好考慮，裡面環境蠻封閉，認識同事上一份就是從台積離職，而且他那批新人待最久就是他（半年）」。

留言串中，也釣出員工回應，「除非很愛加班還有要日夜輪班，否則錢不會多，也要可以接受新人時期或是忙的時候要放棄休息才能把事做完（基本上也不會休滿），我也是跨不同領域到台積上班，壓力一定大，要有很大的抗壓性，個人覺得邏輯要好，才聽得懂，簡單來說，就是有賺錢...但身體不會健康」。