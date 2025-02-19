教授年薪上看500萬！清大搶人才出招　募11億推獎勵金

▲清大推動傑出人才發展基金，教授年薪最高上看5百萬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為攬才留才，清華大學領先全國大學設立傑出人才發展基金，已募得約11億元。清大指出，全校共超過三分之一、近300位教師，今年領到3萬至100萬元的學術表現獎勵，再加上彈性薪資加碼，助理教授及副教授年薪上看300萬元，教授最高上看500萬，成為國內公立大學中教師薪資最具競爭力的大學。

清大為攬才留才，創全國大學之先設立傑出人才發展基金。清大校長高為元指出，在規畫創設傑出人才基金之初，就發現為人才募款不易，許多捐款人可能更傾向冠名捐款興建大樓等硬體建設，他特別感謝許多企業、校友及個人捐款支持清華傑出人才發展基金，一年多就募到11億元，為清大延攬並留住傑出教授提供助力，無論理工、人文、教育、藝術等各領域的教師都能受惠，未來利用基金的孳息提供經費，預料將可以永續。

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▲清大校長高為元表示，感謝企業、校友及個人捐款支持傑出人才發展基金。（圖／記者許敏溶攝）

清大研發長邱博文指出，傑出人才發展基金主要獎勵教師的學術研究成果，評比指標包括發表重要期刊論文、學術專書、舉辦或參與國內外重要學術會議、擔任國際頂級期刊主編、獲選重要學術組織會士，也包括演講、展演、競賽等多元領域的學術表現。

邱博文指出，清華大學去年首度對學術表現傑出教師頒發傑出人才獎勵，獲獎教師占全校教師的29%，今年的獲獎比率更上升到36%。此外，針對教育部補助大學辦理彈性薪資方案，清華也加碼提供配合款，本學年彈薪總經費較前學年提高約27%，讓清大的教師薪資在傑出人才基金及彈薪方案的雙重激勵下，一躍成為國內頂大中的佼佼者。

邱博文進一步分析，清大助理教授本學年彈薪最高加碼56萬，副教授87萬，教授則可達279萬，再加上傑出人才基金獎勵3萬至100萬，合計本薪及雙重獎勵，助理教授及副教授的年薪可上看300萬元左右，教授則有機會躍升至500萬。

清華大學今年獲得傑出人才基金獎勵的教師中，共有53人獲頒捐款企業或個人冠名獎勵，獎金額度在50萬至100萬元之間；其中，也包括來自日本、波蘭與以色列的外籍教授。

清華電機系教授李祈均今年獲頒「聯詠傑出人才講座」。李祈均表示，要做出具份量的創新研究，非一朝一夕可完成，學者也常是寂寞的，彈性薪資比較是綜合性評估，學術研究傑出人才基金制度則著重獎勵教授的學術研究表現，這讓有志研究的學者感到被重視與重要鼓舞，也以此為榮，這是提升頂尖大學水準的良方。