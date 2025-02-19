天災前兆？西班牙海岸「發光地震魚」現身狂跳　罕見1幕吸千萬觀看

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙加那利群島（Canary Islands）近日發現一條俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），銀白色身軀長著橘色半透明鰭，在海灘上瘋狂彈跳。這種罕見生物被視為與地震、海嘯等自然災害有關的「不祥之兆」，影片曝光後迅速引發熱議。

綜合《每日郵報》等外媒，遊客10日在加那利群島Playa Quemada海岸發現這條皇帶魚，影片可見牠長長的身軀呈現發光的銀白色，身上還長出橘紅色背鰭和鬍鬚，在水面上彈跳幾秒後逐漸在岸上攤平，遊客見狀上前幫忙，小心抓起牠放回水中。

這段影片至今累積逾31萬讚及1073萬次觀看，網友紛紛留言表示，「有壞事要發生了」、「牠們會在天災前現身」、「通常牠們浮出水面就代表地震要來了」、「這位兄弟不知道接下來會發生什麼事」、「放回去然後趕快跑，可能是海嘯要來了」、「快放回去」。

皇帶魚體長可達11公尺以上，重量超過200公斤，可下潛至1000公尺深海，不過影片中這條魚看起來僅有幾英尺長，較最大尺寸小得多。這種魚通常生活在深海，因此很難研究，也因極少現身淺水區，被發現時常被視為災難前兆。

皇帶魚在西方被稱為「末日之魚」（Doomsday Fish），因外型酷似海中蛇神，在日本神話中又稱為「龍宮使者」，傳說會浮出水面警告人類地震來臨。儘管科學界未證實兩者直接關聯，但2011年日本東北大地震前，曾有多條皇帶魚接連被沖上岸，至今仍引發討論。