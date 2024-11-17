末日前兆？加州海岸驚現「3公尺地震魚」詭異照瘋傳　3個月內第2條

▲ 加州發現3個月內第2條皇帶魚 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州恩西尼塔斯（Encinitas）近日發現俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），已經是近3個月內被沖上岸的第2條，頭上還有2條紅色長鬍鬚，詭異外型在網路上曝光後引發熱議。

根據《紐約郵報》，加州大學聖地牙哥分校的斯克里普斯海洋研究所（SIO）14日發文說明，這條長達3公尺的皇帶魚屍體上周被發現擱淺在格蘭德維尤海灘（Grandview Beach），已由研究人員帶回實驗室保存，以便深入研究這種罕見生物。

事實上，該研究所今年8月也曾接收一條身長約3.65公尺的皇帶魚屍，由一名獨木舟愛好者在格蘭德維尤海灘以南約32公里的拉荷亞海灣（La Jolla Cove）發現。

皇帶魚最長可達10公尺，可下潛至1000公尺深海，極少被人類目擊，屍體也鮮少漂到淺水區。自1901年以來，全加州僅有20條皇帶魚被沖上岸，使得此次發現格外罕見。

這種銀色的帶狀生物在西方又稱為「末日之魚」（Doomsday Fish），相傳看見這種魚是上天的警告，也有說法認為是大地震或海嘯預兆，拉荷亞海灣的皇帶魚就是在洛杉磯規模4.6地震發生的前2天被發現。

但研究人員強調，這類說法早就被戳破。研究所海洋脊椎動物收藏經理佛拉布爾（Ben Frable）說明，近期發現的皇帶魚數量增加可能與海洋條件變化或聖嬰、反聖嬰周期有關。