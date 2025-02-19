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無意停戰！情報揭普丁和平談判「真正目的」　堅信能掌控烏克蘭

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲ 官員認為普丁參與和平談判只是做做樣子。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與俄羅斯展開俄烏和平談判之際，官員披露情報顯示，俄國總統普丁其實無意停戰，「只是做做樣子」，同意談判協議實際上是為了爭取時間重振旗鼓，且堅信他最終能完全掌控烏克蘭。

NBC News援引4名西方情報官員及2名美國國會官員說法報導，來自美國及盟友的情報顯示，普丁仍希望全面控制烏克蘭。其中一名國會官員透露，「我們沒有任何情報表明普丁現在對真正的和平協議有興趣」。

美國國務卿盧比歐與俄國外交部長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯展開停戰談判，但根據這6名官員，目前情報顯示普丁仍認為他可以等到烏克蘭與歐洲屈服，最終完全掌控烏克蘭。一名西方情報官員表示，「他認為自己正在獲勝」，且俄軍在戰場上的損失並未對普丁帶來停戰的壓力。

這些官員表示，他們認為普丁可能會同意停火或更廣泛的和平協議，藉此爭取時間重振俄軍，但美國與西方官員對於普丁最終是否會妥協並同意達成真正持久的和平協議持懷疑態度。

也有看法認為普丁可能會「做做樣子」，測試他能取得哪些讓步，並試圖重新融入世界舞台。但情報官員指出，普丁並無任何從烏克蘭撤軍的計畫，也沒有計畫從俄國西部撤回任何部隊或裝備。

6名官員還表示，川普政府官員近期言論暗示，美國不認為烏克蘭加入北約是談判能夠達成的實際結果，而這令普丁更有信心。一名西方情報官員說道，「他的目標依然是最大化」。

儘管美國官員稱情報部門對普丁想法的評估非常有限，但美國情報和從其他國家獲取的情報一直以來都顯示，普丁仍對烏克蘭抱有很大的野心，且已維持一段時間，國會官員及一名前政府高層稱從拜登過渡到川普政府過程中依然如此，且在川普上台後的一個月來並未改變。

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關鍵字：

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