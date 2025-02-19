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快訊／美俄會談結束！　華府：達成4共識

▲美國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談。（圖／路透）

▲美國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿魯比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫18日會見，在沙烏地阿拉伯首都利雅德的會談持續近4個半小時，並於台灣時間18日晚間8時20分左右結束，包含共進午餐。美國國務院表示，雙方同意成立「高層級」（high-level）團隊，針對俄羅斯在烏克蘭的戰爭結束途徑盡快展開協商。本次會談就4項議題達成一致意見，魯比歐表示，對於烏克蘭領土與安全議題，各方均須有所讓步。

路透社報導，美國國務院發言人指出，魯比歐與拉夫羅夫本次會談針對4項議題達成一致意見，包括美國同意「建立磋商機制」，致力將美俄關係的「棘手問題」著手解決，雙方重新確立華府與莫斯科之間，外交使團的運作；華府與莫斯科當局同意成立「高層級團隊」，以雙方可接受並且可延續的方式，盡快結束俄烏衝突。

第三，俄烏戰爭劃下句點後，針對雙邊地緣政治利益與投資發展等議題進行合作；雙邊持續投入參與，並確保過程有成效地推展。

「今天是一場漫長而困難的旅程的第一步，也是重要的一步」，魯比歐結束會談後表示，總統川普希望快速推進會談並結束這場衝突，目標是達成一個公平、可接受並且可持續的協議。

此次針對俄烏衝突的會談僅有美俄出面，遭受侵略的歐洲國家烏克蘭卻從未受邀出席，總統澤倫斯基多次公開發聲批評，歐洲各國也有擔憂及不滿。對此，魯比歐表示，最終協議的目標是要達成「受影響的各方都能接受的結果，這很明顯包括烏克蘭，以及我們在歐洲的夥伴們，以及，當然地，俄羅斯也要能接受。」

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