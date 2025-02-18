賴清德安平寓所憲兵翹班！溜進養生館「放鬆2小時」下場出爐

▲台南2名已退伍的憲兵，去年在安平寓所駐守時翹班，跑去養生館放鬆、閒晃。（資料照／記者林東良攝）



記者柯振中／綜合報導

去年退伍的台南憲兵隊賴姓上士、陸姓上兵，2024年5月間駐守總統賴清德的安平寓所，期間卻翹班2小時，跑去美容養生館消費、閒晃，雙雙被起訴。台南地院審理後，判賴男1年1個月有期徒刑、緩刑2年，陸男則是拘役50天、緩刑2年。

根據判決書內容，賴男曾是憲兵指揮部台南憲兵隊的上士分隊長，陸男則是台南憲兵隊的上兵，2人2024年5月間在總統賴清德的安平寓所擔任警衛勤務，由賴男擔任留守主官。

怎料2人明知需要服勤、不得擅自外出，仍舊雙雙翹班。陸男凌晨0點41分提議開車載賴男出門，獲得同意後便駕車離去，陸男先是把車開到永康區某間養生館，接著便入內消費、賴男則是在附近閒晃，直到凌晨2點45分，才一起返回安平寓所。

台南地院法官審酌，賴男無前科犯罪紀錄，需要撫養父母、3名未成年子女，自身則是切除惡性腫瘤、需要定期追蹤，家庭經濟負擔甚重，最終依照《陸海空軍刑法》第四十二條第一項之長官擅離部屬罪，判處1年1個月有期徒刑、緩刑2年，判決確定起6個月內須向公庫支付5萬元。

至於陸男的部分，法官衡量犯罪動機、目的、方法，以及犯後態度等情況，依照《陸海空軍刑法》第三十五條第一項前段之擅離勤務所在地罪，判處拘役50天，得易科罰金、緩刑2年，判決確定起6個月須向公庫支付3萬元。