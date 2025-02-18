柯建銘爆賴清德早知道大罷免　藍委轟：只為政黨之私

▲國民黨立委林沛祥 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

全台掀大罷免戰火，立院民進黨團總召柯建銘16日驚爆，他喊出大罷免之前，有與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，並暗示賴清德接下來也可能出面號召，「最大咖出場一定放在壓軸」。對此，國民黨立委林沛祥指出，搞大罷免是為政黨之私，未將全國人民福利放在眼裡。

針對柯建銘自曝去年早已布局大罷免，林沛祥說，他認為柯建銘在去年選立法院長之前，已經布局到今年要扭轉「朝小野大」，但這樣是不妥的。民主政治本就是用選舉決定，四年選一次，讓大家好好做，而不是每年把全國捲到選舉的氛圍裡，讓民生無法好好聚焦，讓所有議題被發散，再從中間謀取自己的政治利益。

林沛祥強調，與其說大罷免是單純為了扭轉朝小野大，倒不如說這樣的作為只是為了自己政黨的一己之私，沒有把全國人民福利放在眼裡。

此外，針對罷免自己的第一階段連署達標，林沛祥表示，他對於公民團體的決定跟動作，一向尊重，既然第一階段連署已經達標，送到中選會，他就準備回去選區，繼續爭取民意，同時做好立委該做的事情，該質詢就質詢，該推動的法案就推動，該審查的預算也絕對不落於人後，一定會全力把立委做好，幫基隆爭取更多權益跟福利。

