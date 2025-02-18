嚴正駁斥不實指控　新竹市政府：自由車場暨周邊工程皆依法施作水土保持設施

▲新竹市政府強調，自由車場暨周邊工程皆依法施作水土保持設施。（圖／翻攝新竹市政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市政府18日表示，為籌備「2025雙北世界壯年運動會」自行車賽事，市府積極辦理「新竹市立自由車場暨周邊設施環境改善工程」，進行47年來最大規模的整修工程。針對外界謠傳未施作水土保持措施，市府除了嚴正駁斥不實指控，同時也強調該工程設計施工均依規提送水土保持計畫，並依法規及計畫施作水土保持設施。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市立自由車場於民國66年設立迄今已逾40載，場地因興建年代較久，衍生出的問題，包括人行車行動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、觀眾席位被後方邊坡滑落土堆覆蓋及樹木雜草蔓生、室內空間選手休息區與廁所龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳。

邱臣遠進一步指出，對於「新竹市立自由車場暨周邊設施環境改善工程」，市府均依法依規並秉持專業態度克服困境，重大工程不僅要如期如質推動，更要確保民眾擁有安全優質的自由車場地，並秉持不浪費公帑的精神，各項業務推動均依循法規審慎辦理。

另外，新竹市政府工務處表示，團隊針對原有賽道鋪面損壞重修，其平整度的復原修繕尤為首要，此次修繕工程辦理試騎測試是確保場地平整與安全的重要環節。市府已安排多次選手試騎測試，自113年9月20日首次試騎至今，共計進行18次試騎，並持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整，持續改善提升品質，積極任事態度亦取得主委、教練及選手認同，確保場地符合賽事需求。

對於外界謠傳未施作水土保持措施，工務處也澄清，此案重整修現有老舊斑駁之賽道、改善室內選手空間整體改善、更新動線及增加無障礙設施、施作周邊水土保持工程，以確保場地使用安全，滿足選手比賽及使用需求。

其中，該區域位於十八尖山邊坡上方，市府依據水土保持法等相關規定提送水土保持計畫書並審查通過，據以施作水土保持工程，包含擋土設施、排水系統、滯洪沉砂池等均已完成，將發揮坡面保護、逕流安全引導之工程，設置滯洪池也可減少降雨對於市區下游之汲水。

工務處表示，全案在112年12月工程評審會議中，有專業委員針對水土保持項目中的地錨工程項目提出可能有超量設計疑慮，市府也在謹慎考量安全性並秉持節省公帑不浮濫浪費原則，於113年2月邀集專業委員辦理現場會勘，確認地錨工程無施作必要性，但仍保留相關監測及其他水土保持設施經費，完善水土保持工程，並確保場地及周邊環境整體安全無虞。