台中新光三越櫃姐被迫通勤至台北上班　業者：已啟動短期安置

▲新光三越氣爆無法營業，延伸出櫃姐安置爭議。（圖／記者許權毅攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台中新光三越氣爆事件後，中港店仍停業調查中，內部除新光三越300名員工外，也有約3500個櫃姐安置也出現部分爭議，新光三越表示，中港店有800個合作廠商，旗下專櫃人員皆已啟動短期安置，而總公司商品部也會盡力提供協助，保障每個人的工作權。

在百貨公司工作的人員，除了百貨本身的管理人員如樓館、行銷活動人員等，還有品牌專櫃的員工，也就是俗稱的櫃姐，中港店停業後，有數千名專櫃人員需由各所屬公司進行調配，有台灣萊雅旗下美妝品牌櫃姐投訴因中港店發生事故無法上班，公司竟要求她每天至台北專櫃通勤。

▲新光三越氣爆營業部副本部長謝英明。（圖／記者許權毅攝）

對此新光三越也表示，該店品牌廠商約有800個，而且種類各有不同，有餐飲、精品、化妝品等，且有些品牌在很多地方都有專櫃，已盡力跟個品牌溝通，事實上品牌也已啟動短期安置，如LV員工目前就在進行線上的教育訓練，總公司商品部門也會盡力提供協助，確保每個員工跟櫃上同仁的工作權。

新光三越副總謝英明也補充，目前因還在調查事故原因，該事發地新光三越是不能進入的，而建築技師要確認建築物安全細部，也須等到調查結果完成才能再進入檢查，公司本身也非常想知道發生原因以及建築物安全，但會依序進行。