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台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓FB、IG

▲▼推特承認漏洞，用戶訊息可能外流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲NCC近日發布「113年通訊傳播市場報告」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）近日發布「113年通訊傳播市場報告」，揭示台灣民眾對社群媒體與通訊軟體的使用現況。調查結果顯示，LINE以99.4%的使用率穩居台灣最常使用的社群與通訊軟體，遠超Facebook（82.8%）和Instagram（47.1%），顯示其在台灣市場的高度滲透。

此次調查針對16歲以上的台灣民眾進行，數據顯示，LINE的使用率自2023年的97.7%上升至99.4%，顯示其作為主要溝通工具的主導地位持續增強。Facebook則以82.8%的使用率位居第二，擺脫了過去「老人專用」的刻板印象。YouTube以68.5%排名第三，而Instagram則以47.1%位居第四。

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值得注意的是，TikTok首次進入前五名，使用率達24.7%，超越WeChat（16.8%）。這顯示該短影音平台在年輕族群中的影響力逐漸提升。此外，其他受訪者常用的軟體還包括X（Twitter）（10.4%）、WhatsApp（8.5%）、Telegram（5.9%）與Pinterest（2.6%）。

除了社群媒體，LINE也主導了台灣的網路通話市場，使用率達99.5%，穩居第一。Facebook Messenger以48.6%位居第二，FaceTime（16.8%）、WeChat（16.3%）和WhatsApp（9.5%）則分列三至五名。

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