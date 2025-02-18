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228連假蘇花路廊北上南下車流尖峰時段曝　行車攻略公布

▲228連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

▲228連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年228連續假期為114年2月28日至3月2日止共3日，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估首日將出現南下最大車潮，當日首波車潮將自上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,000輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形預計將持續至上午11時以後緩解。

東區養護工程分局表示，假期後段（3 ／2）則以北返車流為主，預估將出現北上車流高峰，北上全日交通量約12,500輛/日，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

蘇花路廊(蘇澳至崇德)以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，114年228連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 
一、2月28日：5時至17時（雙向）。
二、3月1日：7時至11時（雙向）。
三、3月2日：12時至18時（雙向）。

公路局提醒用路人，山區道路易受雨量、地震之影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人也可利用公路局「幸福公路」App，透過行動裝置接收最新省道即時路況。

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