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228連假「台鐵加開97列車」　1／30起開放搶票

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵228連假期間將加開97班加班車。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節過後，228和平紀念日3天連假接力，台鐵公司宣布，228和平紀念日連假期間將加開97班列車，1月30日凌晨0時起開放訂票。

台鐵公司表示，228連假疏運自2月27日起至3月3日止計5天，全線加開各級列車共計97班，其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號4班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號4班、南港–彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。

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台鐵指出，228連續假期車票將自1月30日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另為加強疏運旅客，2月27日至3月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

此外，台鐵也推出東部4班實名制EMU3000型自強號，台鐵公司表示，東線實名制列車班次，將自1月31日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

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