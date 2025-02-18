情人節吃8千元大餐「男友應該要請客」　他怒分手！兩派吵翻：好摳

▲女友認為情人節男生應該要請客。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶在情人節當天，會找一間燈光美氣氛佳的餐廳，享受兩人時光，一名男網友表示，女友透露情人節想吃信義區的高級Buffet，當天女友先刷卡結帳，事後他匯了一人份的錢，結果女友質疑「情人節不是應該男生請客嗎？」還提到同事約會都是男生請客，他忍不住氣炸嗆「請妳去找一台ATM交往」。

男網友在Dcard發文，情人節當天與女友相約在台北信義區某間Buffet約會，每人價格約4000元，吃到一半店員來結帳，女友先刷卡付錢，原PO當下也沒多想，便將自己的餐費轉給女友，結果女友問「情人節不是應該男友請客嗎？」他反問「情人節不是兩個人的節日嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步指出，女友生日會請吃飯、送禮物，但情人節、聖誕節或紀念日，這種屬於兩人的節日，沒有理由一定要男方請客，沒想到女友卻提到同事都是老公或男友請客，他聽完後直接回應「那就請妳去找一台ATM交往」，並提出分手。

他感嘆，一直以為女友是個三觀很正的女生，以結婚為前提交往，兩人也有共識不生小孩，以為在接近30歲時能定下來，「好險在交往一年看清一個人，最遺憾的就是，那餐真的好吃但根本沒吃完，X的找時間我自己再去吃」。

▲貼文掀起兩派網友論戰。（圖／取自免費圖庫／Pexels）



貼文曝光，兩派網友吵翻，「多的是請得起的人」、「其實就是你窮而已，我沒有在AA的，那點小錢我根本不放在眼裡，比不上我另一半給的情緒價值」、「你女友超倒楣遇到你這個窮芭樂，連情人節都不請客是哪來的小氣鬼，男生會被瞧不起就是因為你這種摳門行為」。

不過也有人支持原PO，「沒有自己挑餐廳約吃飯，還默認對方應該要請客的道理吧」、「吃飯付錢天經地義」、「男女平等，沒啥理由要男生請」、「我跟我女友都是互相出錢的，都是一個人在出，跟包養沒什麼差吧」。

延伸閱讀...

►半小時用掉14罐牛奶！50嵐「1飲品爆紅」 員工忙翻崩潰：賣到中風

►好市多一盒台灣豬「2公斤售價破5萬」！網見真相笑翻：找到隱藏版