台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

▲本周台人被騙15億多元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「165打詐儀錶板」統計，本周（2月9至15日）詐騙金額為15億6320.6萬，比上周新增3.6億多元；受理案件則有2558件，仍以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了9.9億多元；而假交友（投資詐財）以220件排第三名，但金額卻高達2.7億多元。若有異國單身者自稱有高薪工作，並投資高報酬事業，小心這就是詐騙話術。

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被詐騙15億6320.6萬，比上周（11億9997.4萬元）多了3億6323.2萬元。本周詐騙受理數則有2558件，其中仍依假投資詐騙546件居冠，第二、第三則是網路購物詐騙345件、假交友（投資詐財）220件。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 2月9日 280 192641000 2月10日 353 211327000 2月11日 394 237079000 2月12日 389 318337000 2月13日 361 170571000 2月14日 392 279968000 2月15日 389 153283000 本周統計 2558 15億6320.6萬

從表格可進一步發現，本周假投資詐騙金額為9億9582.8萬，網路購物詐騙1156.9萬，假交友（投資詐財）2億7268.9萬，受理件數排行第三的假交友（投資詐財）金額卻比第二名高出非常多。

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詐騙類型 受理件數 詐騙金額 假投資詐騙 546 9億9582.8萬 網路購物詐騙 345 1156.9萬 假交友（投資詐財） 220 2億7268.9萬

關於假交友（投資詐財）騙財手法部分，165打詐儀錶板網站也列出相關手法「關鍵字」，像是看到單身者自稱高薪、海外工作或投資且時常PO炫富照，一不小心就步入詐騙圈套，如下：

1、佯稱異國單身異性，並稱自己從事海外高薪工作，並投資高報酬事業

2、社群媒體上照片皆名牌服飾、名錶、名車及香檳名酒

3、聲稱企業主管，常至高檔餐廳用餐，並傳送美食照

4、共同投資，追求財富自由

5、合租高級AI算力機

6、租用泰達幣虛擬礦機可穩定獲利

7、虛擬貨幣平臺技術員，知悉大戶投資虛擬貨幣進場時間並且一同獲利

8、經營買賣紅酒、茶葉等生意，賺取差價，能額外加薪

9、教導投注大陸香港六合彩或大陸彩票等標的

10、佯稱投資專家，能代為操盤投資國外的石油、天然氣買賣

11、假稱要共同經營網路商店，邀約儲值、投資進行獲利

12、稱能賺取販售商品之價差

13、提領獲利需要高級認證

14、繳納處理風險工本費

15、稱境外資金查核嚴格，恐遭懷疑洗錢，要求投入保證金

16、要求繳納出貨費用、保證金，稱若不繳納則先前的獲利皆無法提領

17、邀約一同投資某虛擬貨幣，稱能獲得高額回報，並給予未來美好想像

18、稱自己從事藝術品買賣，邀約一起投資NFT等虛擬商品

19、邀約一同經營網購商店

20、稱自己公司開發機器人，邀約入股投資

▼破解假交友手法。（圖／翻攝165打詐儀錶板）