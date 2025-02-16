7.5萬人共同揮別最美台南「光影崎蹟」　文化局：2026空山祭敬請期待！

▲全台最美山林燈節美譽的台南「龍崎光節-空山祭」，51天展期於16日劃下完美句點，觀展人數突破7.5萬，票房更衝破500萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最美山林燈節美譽的台南「龍崎光節-空山祭」，51天展期於16日劃下完美句點，觀展人數突破7.5萬，票房更衝破500萬元，這場透過科技與藝術交織出的光影盛宴，讓龍崎的夜晚閃耀如夢！

文化局指出，在結束5年策展計畫後，2025年由西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌，以《焰土新生》為主題，攜手11組實力堅厚的藝術家帶來13組作品，與在地區民、商家和全國旅客共同開啟龍崎光節的下個策展紀元。對全台最美山林燈節，我們2026年龍崎再見！

文化局說，本屆空山祭首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影，打造科技互動作品《山岳共鳴》，加上《惡地狂夜行》的虛實交錯山景動畫和螢光彩繪牆，觀眾與作品間的高互動性，成功在社群媒體上引發話題討論；帶有迷幻性格的作品，包含《大地甦醒的瞬間》、《迷幻夜派對》和《浮光．植未》系列作品等等，讓許多遊客們留下絕美打卡照，甚至二刷、三刷，只為了再次感受這場依山而做的「光影崎蹟」。

本次文化局搭配龍崎光節推出的「空山祭新豐串聯集章趣」不僅帶動周邊商家買氣，即便雨冷天寒，依舊不減每日熱情人潮，在地農特產市集和美食攤商迎接購買人氣，其他如帶有台南淺山特色的竹藝周邊商品「竹藝小提燈」不只詢問度爆表，更火速完售；4場「空山祭新豐潮小旅行」更報名全滿，走過的旅人都驚訝直呼「原來龍崎歸仁這麼好玩！」。「空山祭X巷仔Niau」與在地青農市集聯合推出大啖美食集章拿限量禮活動，也讓遊客在一番光影藝術洗禮之餘，也享受到滿滿的美味驚喜！

此外，由四四拍唱片行聯手12組音樂人帶來連續7場週末最電南國聲光夜祭，更讓電音降落龍崎，與光共振嗨翻山林！許多觀眾興奮分享「用假日票進場就能直達搖滾區欣賞DJ Live Show，簡直CP值破表！」。包含情人節專場、電音Mode沉浸式耳機派對，以及喜愛DSPS、庸俗救星½、野莓玻璃罐的眾多樂迷朋友都沈浸在山林光影之間而流連忘返。

第六屆龍崎光節-空山祭成功結束，留下的感動將在未來一年，透過持續地走入在地，沈澱、思考、發想與建立，打造更獨具沉浸感和藝術感的光影體驗。龍崎光節-空山祭的奇幻旅程未完待續，2026年的全新冒險讓我們一起前行，不見不散！