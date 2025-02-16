色尪買偷吃專用新套房！　妻驚見對話「不是隨便就濕答答」氣炸

▲小賓與同事搞外遇。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

嘉義人妻小華（化名）發現丈夫小斌（化名）疑似外遇，憤而提告第三者小惠（化名）及丈夫，並求償100萬元精神撫慰金。經嘉義地方法院審理後，法官認定外遇事證明確，最終判決小惠與小斌須連帶賠償小華15萬元，全案仍可上訴。

小華主張，她與小斌於2014年（民國103年）結婚，育有兩名未成年子女，原本家庭和樂。未料，近年來丈夫行為詭異，還在嘉義市垂楊路購置套房後，拒絕讓妻子前往整理，態度異常冷漠，讓她心生懷疑。

直到2024年9月，她無意間查看丈夫手機，赫然發現丈夫與醫院護理師小惠的長期不倫證據，包括兩人多次約會、在醫院機房發生親密行為，甚至有露骨對話與不雅照片。其中對話內容包含：「謝謝小斌早上請我吃小斌棒」、「惠要不是和喵有約，小斌又要被惠給翻倒」，以及「小斌很多舉動都讓惠很愛，幫惠穿Bra，還會幫忙撥好，真的很棒耶」。

法院審理時，小華提供LINE對話紀錄、光碟等證據，證明兩人關係親密，且小斌多次傳送裸照給小惠，對話內容甚至涉及親密行為細節，例如：「我都還會用手擋著、好險現在惠也會用嘴巴清乾淨」，小惠回應：「不可浪費啊，這是小斌的精華耶，精華液」、「這是因為甜蜜才產生的餒，不然是能隨便跑出來噢，也不是隨便就濕答答啊」。此外，對話顯示，兩人將發生關係視為「例行公事」，顯見關係非比尋常。

面對妻子提告，小斌則反擊，指稱小華早在2021年（民國110年）便在交友軟體認識異性並傳送不雅照片，兩人婚姻早已形同陌路，甚至曾簽署離婚協議，僅因考量子女才遲未辦理離婚。他認為，小華提告的目的只是逼迫離婚，並強調指控誇大不實。

法院經審酌雙方提供的證據，認定小斌與小惠確有不當關係，已構成對配偶權益的侵害。但法官考量求償金額應符合比例，最終判決兩人須連帶賠償小華15萬元，全案仍可上訴。