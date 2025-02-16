金價跳水照樣買！陸民眾抱怨黃牛搶購　專家：黃金牛市尚未走完

▲ 大陸金融理財專家稱，「這輪黃金『牛市』尚未走完。」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

此前金價一路狂飆，大陸消費者跟著瘋搶，上週五14日金價突然跳水大跌，還是出現搶購怪現象。據了解，大陸各地都有「搶金」人潮，全大陸最賺錢百貨公司位於北京的SKP，老鋪黃金門店才開門，外面大排長龍，不少消費者抱怨，「都被黃牛搶先買了！」

綜合陸媒報導，黃金連漲七周並創下歷史高位後，黃金價格在上週五14日歐洲交易時段跳水，失守2900美元關口，截至2月14日收盤，COMEX黃金期貨大跌1.76%，創下本輪上漲以來的最大單日跌幅。倫敦金現下跌1.66%。

即使金價跌了，近期不少大陸消費者加入搶購黃金的行列。據《中國證券報消息》，北京SKP老鋪黃金門店14日剛剛開門，上午10點不到，門口已經大排長龍。

報導稱，有消費者抱怨，連店門都擠不進去，排隊至少6小時起！「老鋪黃金太難買，自己看上的黃金都被『黃牛』搶了。」

▲ 金價跳水照樣搶，北京民眾一大早大排長龍已經好幾天 。（圖／翻攝 紅星新聞）

《紅星新聞》報導也表示，2月14日早上9點，北京SKP商場北門兩個方向各排著130人左右的長隊，等待10點商場開門進入老鋪黃金購物。排在隊伍第一名的顧客說自己凌晨4點多就來排隊，另一名看上去經驗豐富的顧客表示，排在隊尾的人至少要等8個小時才能進場。這樣的場景，已經在北京SKP發生了很多天。

回顧2019年以來，美歐經濟疲軟、疫情衝擊、貨幣政策寬鬆政策、地緣政治局勢升級等因素影響，黃金市場迎來一「牛市」，國際金價震蕩上行，屢創歷史新高。

《每日經濟新聞》指出，「大陸2020年發行一套普制貓熊金幣，含1克、3克、8克、15克、30克各1枚，售價約2萬人民幣，今年(2025年)一枚30克的貓熊金幣價格在2萬上下。」中國金幣北京零售中心工作人員表示。

「這輪黃金『牛市』尚未走完。」中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英分析，近期黃金快速上漲，最直接的原因是川普執政後，對各個國家出台關稅政策推高了美國的通脹水平，加之全球政治經濟動蕩，是近期黃金價格上漲的一個大背景。

「如果關稅進一步升級，市場對黃金的投資需求將持續上升，將進一步強化金價上行的基本支撐。黃金仍是大宗商品市場中最具信心的交易推薦，主要受到結構性（央行購金）和週期性（ETF買盤）因素的驅動。預計到2026年第二季度，金價將達到3000美元/盎司」高盛分析師在最新報告中稱。