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淫教授把繼女當性奴15年！教室、診療床性侵　還逼全裸幫擦背

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲醫學院教授性侵繼女14年，遭判15年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名教授在大學中醫系任教，也開設中醫診所，卻於再婚後，對就讀小學3年級的繼女小婷(化名)伸狼爪，在診所、任職大學內、住所侵犯她長達15年，還在妻子、兒子面前，逼小婷脫光幫忙按摩、一起洗澡擦背，行徑相當變態。小婷升上大學後，因無法再忍受而報警處理，台中地院審理，依教授犯加重強制性交、加重強制猥褻、強制猥褻罪、強制性交等19罪，判教授15年徒刑，教授上訴遭駁回。

判決指出，該名大學教授在台中南屯區擔任中醫師，離婚後於2002年帶著兒子，與小婷的母親再婚，夫妻倆又生了1個兒子，一家5口同住一起，教授也在婚後收養小婷。

因教授作為家中收入來源，掌握經濟大權，平常小婷的母親就經常告誡小婷要順從教授，不能讓繼父不開心，導致小婷對教授忍耐聽話，長年慘遭教授侵犯，直到2021年農曆年某日，小婷不滿母親一再要求她討好教授、感謝他養育之恩，和母親爆發衝突，才告知母親自己遭到性侵，並報警處理。

全案審理時，教授辯稱他和小婷感情本來很好，因小婷受到妻子指使，知道他身體不好，不想照顧他，希望他死，又為了搶奪他的財產，才誣賴他性侵。

不過小婷證稱，她從幼稚園開始陸續和教授同住，直到國小三年級升四年級，才正式和教授同住，而教授也開始侵犯她，地點大部分是在診所或住處，一直到她大學離家前，次數多到她都記不得。

小婷表示，一開始教授會趁診所打烊，騙才念小四的她要玩「啾啾親啾啾」的遊戲，叫她躺在推拿床上猥褻，後來等她長大不受騙，教授開始強制命令她躺在推拿床上讓他性侵。此外，因教授有50肩，沒辦法洗到背部，會命令她進浴室刷背，如果她不聽話，教授就會找理由遷怒全家甚至打人，她只好脫光進去一起洗澡，教授便趁機性侵、猥褻她。

小婷指出，她念國高中時，教授還在他任職的學校伸狼爪，利用他擔任博物館館長的期間，2度帶她到館長室連通的小暗房，叫她忍耐、說這裡不會有人進來，對她性侵得逞。甚至在教授個人辦公室、學校實習教室內的診療床上性侵她，不顧外面還有人員走動。

小婷說，因母親曾多次勸她「媽媽知道妳很委屈…我就是要把他(教授)榨乾，他就是賺錢就對了，我們不必賭這個氣…我們安安靜靜賺我們的錢，妳忍耐一下，我們不會永遠，他身體也不好，以後讓他們○○○去照顧就好了」、「我們都演表面，就是心機婊」，只要教授生氣，母親就會叫她去安撫，所以這麼多年以來她很恨母親，就算她討厭、抗拒教授，也不能跟教授撕破臉，還會試圖和他像正常父女互動。

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女長年遭性侵，表示「我知道媽媽根本幫不了我」，放棄向母親求助。（示意圖／免費圖庫pxhere）

母親則證稱，丈夫謊稱他糖尿病不方便、身體痠痛，要小婷幫忙按摩，從小婷國小4年級，就會和小婷一起洗澡，一直洗到高中，她有警告教授不能對小婷有什麼，教授也承諾「不可能」。小兒子則作證，教授指定姊姊刷背，如果他和母親代勞就會遭殃，教授也會家暴母親。教授洗澡時會叫姊姊上去，「姊姊對於自己要不要穿衣服沒有選擇權」，他曾多次目睹兩人洗完澡後，姊姊一臉不情願，赤裸地幫教授按摩，但礙於教授會家暴，他們都不敢說些什麼。

教授的律師則辯稱，教授曾遭遇重大車禍，後又因心臟問題裝了支架，反觀小婷學過空手道，教授沒有性侵小婷的可能，另外教授和小婷感情深厚，到了高中、大學還會幫小婷洗頭，且自幼便教導她兩性知識，所以一家人對家人間全裸並不會覺得奇怪，更不會引發性慾。

法官認為，當小婷的母親自承怠忽母職、指責教授性侵小婷時，教授並未駁斥，反而要她不要節外生枝，若小婷的母親僅為了錢，只要私下請求巨額賠款就好，因此不採信教授遭誣陷的說法，加上其他人證、醫療鑑定報告等證據，判定教授從2006年9月小婷小學三年級起，到小婷2020年上大學後回家期間，多次在住所、教授任職學校、中醫診所內性侵她，且犯後無絲毫悔意， 依教授犯加重強制性交、加重強制猥褻等19罪，合併處15年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：現兒少性剝削,請撥打110、113。

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