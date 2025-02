美軍EA-18G「咆哮者戰機」墜毀！　2飛行員緊急彈射

▲美軍一架「咆哮者」戰機,墜毀聖地牙哥灣附近。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國一架軍機12日上午墜毀加州聖地牙哥灣(San Diego Bay)附近,當時機上一共載有2名海軍飛行員,幸好目前皆已平安獲救。

CBS等外媒報導,美國海軍證實,當地時間上午10時17分左右,這一架「波音EA-18G咆哮者」(EA-18G Growler)墜毀聖地牙哥灣,靠近北島海空軍基地(Naval Air Station North Island)附近。

WATCH: Moment fighter jet crashed into San Diego Harbor in California; both pilots ejected and were rescued pic.twitter.com/kQeROhbrLL