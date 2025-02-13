美軍EA-18G「咆哮者戰機」墜毀！　2飛行員緊急彈射

▲美軍一架「咆哮者」戰機，墜毀聖地牙哥灣附近。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國一架軍機12日上午墜毀加州聖地牙哥灣（San Diego Bay）附近，當時機上一共載有2名海軍飛行員，幸好目前皆已平安獲救。

CBS等外媒報導，美國海軍證實，當地時間上午10時17分左右，這一架「波音EA-18G咆哮者」（EA-18G Growler）墜毀聖地牙哥灣，靠近北島海空軍基地（Naval Air Station North Island）附近。

WATCH: Moment fighter jet crashed into San Diego Harbor in California; both pilots ejected and were rescued pic.twitter.com/kQeROhbrLL — BNO News Live (@BNODesk) February 12, 2025

海岸警衛隊表示，2名海軍飛行員及時彈射逃生，在落水1分鐘之後，首先被一艘民用漁船救起，隨後轉移至現場另一艘海關及邊境保衛局（CBP）的船上。他們已經被送往當地醫院，目前非常安全，且情況穩定。

官員透露，「咆哮者」因為參與「竹鷹」（Bamboo Eagle）綜合演習而出現在聖地牙哥，意外則是發生在軍機「重飛」的過程中，但具體失事原因仍在調查中。

▼美軍「咆哮者」戰機。（圖／路透）

