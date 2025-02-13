　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

記者董美琪／綜合報導

台中新光三越13日發生恐怖氣爆釀4死，傷者增至32人，罹難者為2位三越樓管及2位澳門遊客，當中一名23歲年輕林姓女樓管被消防人員在11樓至12樓樓梯間找到。另一名33歲陳男（新光三越11、12樓的資深樓管）被發現在12樓靠安全梯處。新光三越表示，2位樓管正在執行平日巡視工作，非監督施工，對於遇難感到相當沉痛。

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越爆炸釀4死。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

對於林女即將離職卻遇難，家屬表示，「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工，過往就有好幾起這種工安事情，因為裝潢而造成氣爆之類的。當時收到消息的時候人已經在醫院了，其實是看新聞報導才知道發生什麼事，從頭到尾新光三越沒有聯絡，是醫院打電話過來通知的，也沒有跟新光三越談過，也不知是什麼情形造成的。」

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

林女男友則說，當時不知道女友是在巡邏還怎樣，現在人都已經走了，為什麼會造成這個事故，覺得比較奇怪，而女友也有說她在監督工程，跟廠商對接之類的，工作內容就是要看工程。

根據聯合新聞網報導，新光三越對此回應，2名離世的陳姓男樓管與林姓女樓管負責百貨公司11、12樓的樓管工作。工作性質非監工，是代表公司去巡樓，同時看有甚麼地方有問題需要解決，並反映回報給公司，當時因櫃位改裝時，也是巡視中，對於兩人的離世相當遺憾不捨。

▼台中新光三越內部一片狼藉有如戰場。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 台中新光三越搜救犬 。（圖／記者白珈陽翻攝）

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德今早將召開國安高層會議因應
廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清
新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐
「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

北市警局掃蕩黑幫　李西河「戰」酒店...臨檢整排「美人腿」

台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員看畫面私下這樣推論

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐

快訊／台中新光三越氣爆4死　傷者增至32人

快訊／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

快訊／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰難安撫

台中新光三越氣爆釀死傷　屏縣府14日專案聯合稽查百貨商場

快訊／台中新光三越氣爆4死30傷　消防局長：工人有聞到瓦斯味

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

北市警局掃蕩黑幫　李西河「戰」酒店...臨檢整排「美人腿」

台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員看畫面私下這樣推論

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐

快訊／台中新光三越氣爆4死　傷者增至32人

快訊／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

快訊／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰難安撫

台中新光三越氣爆釀死傷　屏縣府14日專案聯合稽查百貨商場

快訊／台中新光三越氣爆4死30傷　消防局長：工人有聞到瓦斯味

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

市場冷靜看待關稅戰　美股開盤小漲

打破麥可傑克森紀錄！肯卓克拉瑪超級盃演出「收視創歷史新高」

單用或混霜都OK！冬季用「美容油」為肌膚開光　打造澎潤感

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

孕婦剖腹誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下！」醫生一看驚呆

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

抽中拼賺47萬！2檔申購起跑　半導體封裝小巨人印能最甜

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

社會熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

即／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆

國三女畢旅回家就懷孕　竟被帶到西門町性侵

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

更多熱門

相關新聞

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

台中新光三越百貨13日發生氣爆事件導致4死逾32傷慘劇，保險法權威、北宇管顧總經理劉北元指出，有3種情況可能會出現「有保險、但不能賠」的現象。

獨／台中三越2澳門旅客亡　澳門官員抵台

獨／台中三越2澳門旅客亡　澳門官員抵台

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

即／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

即／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

唐綺陽曝「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發

唐綺陽曝「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發

關鍵字：

新光三越台中新光三越

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

S媽悲痛喊「上戰場」葛斯齊疑開酸

即／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰

警消女兒曝爸「跑大雅工廠再衝新光」網哭爆

更多

最夯影音

更多

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面