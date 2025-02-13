2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

記者董美琪／綜合報導

台中新光三越13日發生恐怖氣爆釀4死，傷者增至32人，罹難者為2位三越樓管及2位澳門遊客，當中一名23歲年輕林姓女樓管被消防人員在11樓至12樓樓梯間找到。另一名33歲陳男（新光三越11、12樓的資深樓管）被發現在12樓靠安全梯處。新光三越表示，2位樓管正在執行平日巡視工作，非監督施工，對於遇難感到相當沉痛。

▲新光三越爆炸釀4死。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



對於林女即將離職卻遇難，家屬表示，「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工，過往就有好幾起這種工安事情，因為裝潢而造成氣爆之類的。當時收到消息的時候人已經在醫院了，其實是看新聞報導才知道發生什麼事，從頭到尾新光三越沒有聯絡，是醫院打電話過來通知的，也沒有跟新光三越談過，也不知是什麼情形造成的。」

林女男友則說，當時不知道女友是在巡邏還怎樣，現在人都已經走了，為什麼會造成這個事故，覺得比較奇怪，而女友也有說她在監督工程，跟廠商對接之類的，工作內容就是要看工程。

根據聯合新聞網報導，新光三越對此回應，2名離世的陳姓男樓管與林姓女樓管負責百貨公司11、12樓的樓管工作。工作性質非監工，是代表公司去巡樓，同時看有甚麼地方有問題需要解決，並反映回報給公司，當時因櫃位改裝時，也是巡視中，對於兩人的離世相當遺憾不捨。

▼台中新光三越內部一片狼藉有如戰場。（圖／記者白珈陽翻攝）

