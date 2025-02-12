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國道3車追撞故障車釀1死　第二車駕駛「未保持安全車距」判6月

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車1駕駛死亡。（圖／ETtoday資料照）

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車1駕駛死亡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化路段前年9月間發生一起連環撞死亡車禍，當時年僅30歲林男駕駛廂型車因故障冒煙，下車將貨物搬下車，卻遭後方3車追撞，廂型車燒成火球，林男被壓在其中一輛車底盤下傷重死亡。案經彰化地院審理，法官認定，只有第2部車的張姓駕未保持安全車距，衝撞前車，才釀成大禍，判張6月徒刑、可易科罰金。

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車1駕駛死亡。（圖／ETtoday資料照）

回顧該起案件，2023年9月6日晚間，當時林男行經國3南下197.7K時，車子突然故障引發火花，隨即將車停在外側車道，與女乘客將車上貨物搬下車，不料遭後方3車追撞，林男閃避不及被壓在一部自小客車下，下肢受有燒燙傷、頭部撕裂傷，當場無呼吸心跳，送彰基插管急救後一度恢復心跳，但昏迷指數只有3，最後仍因傷重搶救無效。

判決書指出，事故發生當下，第1輛自小客車為閃避事故車已採取緊急煞停，但第2部車的張男因煞車、閃避不及，追撞前方已煞停的自小客車後，再推撞林男事故車，因此起火燃燒。

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車1駕駛死亡。（圖／ETtoday資料照）

張男供稱，他的過失行為確實是造成被害人死亡結果的原因之一，但鍾男及吳女2名駕駛也有過失，也應同負過失致死之責。法官認為，另2名駕駛經檢察官不起訴處分，法院不得對未經起訴的犯罪審判。

法官審酌，被告張姓駕駛未盡注意義務，死者林姓駕駛也未擺放故障標誌警示及事發時站在加速車道附近，致受傷送醫救治仍死亡，考量張男的過失行為及未與被害人家屬達成和解，依過失致死罪判處張男有期徒刑6個月，可易科罰金，全案可上訴。

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車1駕駛死亡。（圖／ETtoday資料照）

▲2023年彰化國3南向彰化路段發生追撞釀火燒車，造成1人死亡。（圖／ETtoday資料照）

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