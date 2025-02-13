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來台旅遊第4天遇氣爆！澳門1家7人2死5輕重傷　移民署啟動協助

▲台中新光三越氣爆，台中地檢署檢察官趕抵現場勘驗。（圖／記者白珈陽攝）
▲台中新光三越氣爆，台中地檢署檢察官趕抵現場勘驗。（圖說下同／記者白珈陽攝）

記者張君豪／台北報導

13日中午11時33分左右台中市新光三越百貨發生嚴重氣爆意外釀4死2傷慘劇，從澳門來台旅遊的一家7口，當時走在路上正好經過新光三越、卻遭氣爆炸飛重物砸到，造成2死5人經重傷，其中年僅2歲的小女童則頭骨碎裂命危，目前還在搶救中，移民署對此不幸指出，將協助放寬滯留期限，方便家屬處理後續和就醫等事宜。

受傷的一家4代7人是自澳門來台自由行旅遊，今上午走訪台中新光三越，逛完後一行人走出百貨公司，正準備徒步前往鄰近的大遠百，未料此時突然發生氣爆，大量殘骸、碎片重物從高空掉落，一家七人當場遭砸。

其中阿公被重物砸中，警消抵達現場時已經明顯死亡；而阿嬤則是重傷、失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治；此外媽媽頭部嚴重外傷、肺部挫傷，送醫插管；2歲女童有多重外傷；而叔叔臉部撕裂傷。這起事故造成一家7人有2人死亡、5人輕重傷，正在治療中。

對於此一不幸悲劇，移民署查出一家7人2月10日從澳門搭機來台，隨即啟動人道關懷專案，原本規定港澳人士入台可停留30天，意外發生後，移民署將協助放寬滯留期限，方便家屬處理後續就醫等事宜。

台中新光三越氣爆「1死2命危7傷」　路過民眾幫傷患CPR

移民署中區事務大隊中市第一服務站、將持續與台中市警局、消防局保持聯繫，當事人若有持續就醫需求，立即協助辦理延長停留期間事宜。移民署允諾、倘家屬有來臺探親或奔喪需求，也會有專人協助線上申請臨時入境停留許可、入出境延長許可。

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