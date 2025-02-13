《親愛的熱愛的》28歲男星酒後砸車被刑拘　警方：還踹掉後照鏡

▲李明德在《親愛的，熱愛的》中，雖飾演配角，但戲份讓觀眾留下不少印象。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸28歲男星李明德2019年因出演《親愛的，熱愛的》97一角走紅。他近日遭控，酒後失控，對路邊車輛「發洩」。北京警方13日指出，李某踢車門、摳車標、踹壞後照鏡，構成砸車毀財的犯罪行為。車主近日也在網上證實，砸車的人正是演員李明德。

據《北京日報》報導，北京朝陽警方13日公告指出，李某因對方違停，就藉著「酒勁」踢車門、摳車標、踹掉後照鏡等做出犯罪行為，目前李某對自己涉嫌犯罪事實，供認不諱，已被朝陽分局依法刑事拘留。相關話題衝上微博熱搜總榜第一。

▲車主楊先生曬出對話紀錄。（圖／翻攝自微博，上同）

車主楊先生表示，男子當時滿身酒氣，頻頻向他道歉，稱自己喝多了，衝動之下砸了車，表示願意全額賠償損失，並主動加了微信，留下姓名、電話和證件號，這才得知，砸車的肇事者是李明德。

楊先生表示，李明德收到維修報價後卻反悔了，要求他聯絡的經紀人，並將他拉進黑名單，沒有任何賠償意圖。後來透過警方聯繫李明德本人，但李明態度惡劣，對賠償損失一事推諉抵賴。

對於雙方是否達成和解，警方未對此做出回應。

▲李明德在《親愛的，熱愛的》中，飾演97。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，李明德於2018年11月，與侯明昊主演青春校園網絡劇《人不彪悍枉少年》，這也是他的首部影視作品，並成功打開演藝事業；2019年7月，在楊紫、李現主演的青春勵志電視劇《親愛的，熱愛的》中，飾演「97（令山）」，較廣為人知；2021年出演《親愛的，熱愛的》衍生劇《我的時代，你的時代》，同樣飾演「97」一角；2023年在肖戰主演的古裝劇《玉骨遙》中，飾演重明一角。

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