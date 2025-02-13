新光三越氣爆「炸滿粉塵」一片黑　老公目睹過程...她嚇到腳抖

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店今（13）日上午驚傳氣爆，事件受到高度關注。女網友「@yun0918nnn」發文透露，氣爆當下，她和老公正在14樓，「砰」的一聲後，眼前一片黑暗，且都是粉塵，「腳真的會抖，心有餘悸」。

女網友「@yun0918nnn」在Threads上發文透露，氣爆當下，她和老公正在14樓，而對方正在廁所外等她，當時「砰」的一聲後，整個空間都在晃動，讓她一度以為是大地震。緊接著，電燈、天花板砸下來，「整個停電，陷入一片黑暗」。

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▲原PO和老公從14樓往下跑。（圖／「@yun0918nnn」授權引用）

原PO透露，老公目睹爆炸過程，「手扶梯在他面前爆炸，他轉身第一件事衝進廁所關心我」。當時老公要她別再上廁所，趕快一起到外面，因為樓層已經一片灰暗、都是粉塵，能見度非常低，而他們從14樓跑下去的過程中，粉塵也讓他們有點喘不過氣。

對於氣爆，原PO坦言，「好可怕，生死一瞬間，手扶梯也都爆了，地上滿滿的各種散落物。」她也透露，他們跑到室外後，看到陸續有人把車子開出，「我們才再次進去地下室把車開走」，雖然他們人平安，但經歷了這一切「腳真的會抖，心有餘悸」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「幸好你們沒事！你老公也很讚，第一反應是馬上衝去關心你有沒有事，這次真的算很嚴重」、「平安是福，老公讓人很有安全感」、「人平安最重要，希望不要再有更多人受傷了」、「老公很有愛，但看到第一現場的他，要觀察之後對心理有沒有影響」。

本文經「@yun0918nnn」授權引用