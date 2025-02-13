　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

▲▼手銬。（圖／CFP）

▲大陸公安部稱查處一批打著「心靈療癒」旗號的非法培訓組織。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸公安部13日表示，在打擊邪教的同時，依法對藉「靈修」等名義從事非法培訓活動的機構進行嚴厲打擊，並依法查處了一批打著「心靈療癒」「激發潛能」等旗號從事非法培訓活動的組織。

大陸公安部提到，2024年，全國公安機關從防範風險、依法打擊、綜合治理等方面同步發力，堅決遏制各類邪教組織發展蔓延，有效防範化解各類風險隱患，有力維護了國家政治安全和社會和諧穩定。

大陸公安部指出，在深入開展反邪教鬥爭的同時，公安機關聚焦人民群眾反映強烈的突出問題，依法對藉「靈修」等名義從事非法培訓活動的機構進行嚴厲打擊，依法查處了一批打著「心靈療癒」「激發潛能」等旗號從事非法培訓活動的組織，有效遏制了此類活動的蔓延，維護了廣大人民群眾的身心健康和財產安全。

大陸公安部提到，各地公安機關還深入開展反邪教警示教育「進鄉村」「進高校」「進中小學」「進社區」「進機關」「進企業」等「六進」活動，持續築牢防範遏制邪教滲透的思想防線，鏟除邪教滋生土壤。

大陸公安部強調，公安機關將嚴密防範和嚴厲打擊邪教活動，最大限度擠壓邪教生存空間，全力維護人民群眾生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新光三越結構嚴重毀損！　搜救犬出動找尋受困者
逛街突氣爆！20歲女拋10萬名牌衝下樓：錢再賺就有，命就一條
快訊／檢察官趕抵新光三越勘驗　不排除朝過失致死偵辦
快訊／新光三越氣爆最新統計！　已累計4死20傷
台中新光三越9人傷勢曝　1女13F搭電梯墜落9F
新光三越窗戶、外牆炸沒了　工班：有人從大洞飛出去
快訊／5死11傷慘劇！　盧秀燕怒批新光三越：要負責任
台中新光三越氣爆　賴清德：儘速調度救援人力、釐清事故原因
新光三越氣爆「樓下一幕」　全場喊Respect：感謝英雄
快訊／澳門一家七口遊台中　遇氣爆「阿公阿嬤慘死」
LIVE／台中新光三越氣爆！多人死傷　最新現場直擊
快訊／緊鄰新光三越！大遠百玻璃裂了　Prada開幕緊急取消
氣爆當下正在逛新光三越！　她手抖拍片：以為要扁掉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

陸女留學生在美遇害！不明男子「爬出窗戶」

高層遭國安通緝「環境舉步維艱」　香港民研將轉型或結業

DeepSeek鯰魚效應？　百度AI從4月起「全面免費用」

「姐姐我養妳」！女子為打賞鮮肉直播主…3個月挪光1933萬公款

美智庫認陸太空能力「顯著進步」　倡中美建太空熱線

「我命由我不由天」　陸大使引《哪吒2》台詞喻中美關係

雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

闖紅燈被撞！男子遭警判負全責...不服嗆：他撞我耶

曾是烘焙第一股！　上海前台資連鎖麵包店克莉絲汀遭申請破產

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

陸女留學生在美遇害！不明男子「爬出窗戶」

高層遭國安通緝「環境舉步維艱」　香港民研將轉型或結業

DeepSeek鯰魚效應？　百度AI從4月起「全面免費用」

「姐姐我養妳」！女子為打賞鮮肉直播主…3個月挪光1933萬公款

美智庫認陸太空能力「顯著進步」　倡中美建太空熱線

「我命由我不由天」　陸大使引《哪吒2》台詞喻中美關係

雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

闖紅燈被撞！男子遭警判負全責...不服嗆：他撞我耶

曾是烘焙第一股！　上海前台資連鎖麵包店克莉絲汀遭申請破產

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

美情報圈：以色列可能數月內空襲「伊朗核設施」

王晴一刀剪掉「10年長髮」！緊張叫出聲：要哭了 絕美肩上短髮曝光

2時段火警發生機率高！消防局曝高風險來源　提醒「人離火熄」

快訊／新光三越氣爆內部如遭轟炸　搜救犬全面搜尋可能受困者

串流收視週榜／新播韓劇《流氓讀書會》奪榜一！5冠軍作品台人愛

貝佐斯太空公司「藍源」準備大裁員　恐砍上千人

別去新光三越現場看熱鬧！　網推一App可零時差掌握

逛街突氣爆！富家女拋10萬名牌衝下樓：錢再賺就有了，命就一條

國發會：台灣經濟基本面強韌　2025年經濟成長率可望達3.29%

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

大陸熱門新聞

闖紅燈被撞遭判全責！他不服嗆：我被撞耶

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂

被喊姐姐！女子花光千萬公款打賞直播主

上海前台資連鎖麵包店「克莉絲汀」申請破產

陸女留學生在美遇害！不明男子爬出窗戶

免費利用DeepSeek「躺著賺」　

室友突提前回宿舍！男大生嚇到放火燒「充氣女友」

陸金價1g破4000元！顧客：金條更保值

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

湖北新發掘戰國車馬坑 「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

DeepSeek鯰魚效應？　百度AI從4月起「全面免費用」

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

更多熱門

相關新聞

錫蘭揭心靈課真相！邪教慣用「6手法」曝

錫蘭揭心靈課真相！邪教慣用「6手法」曝

YouTuber錫蘭日前發布長片「你的心靈不需要課程」，深入解析心靈成長課程（LGATs），片長長達2.3小時，但3天就有近兩百萬觀看。知識型YouTuber阿淇博士看完後，就幫錫蘭影片畫重點，「若有人利用截圖的六點來推銷你任何東西／勒索人際感情，記得這些都是邪教的慣用手法喔！」

獨／「五教共主」去世了！曾組仙女班性侵信眾　擁5億房產

獨／「五教共主」去世了！曾組仙女班性侵信眾　擁5億房產

邪教姐妹花涉殺2信徒！還狠踹生母逼頂罪

邪教姐妹花涉殺2信徒！還狠踹生母逼頂罪

邪教聖母洗腦驅魔！女信徒被踩爆肝臟亡

邪教聖母洗腦驅魔！女信徒被踩爆肝臟亡

獨／精舍虐殺如周處除三害　「秘密信徒」名單離奇失蹤

獨／精舍虐殺如周處除三害　「秘密信徒」名單離奇失蹤

關鍵字：

邪教心靈療癒激發潛能靈修

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面