陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

▲大陸公安部稱查處一批打著「心靈療癒」旗號的非法培訓組織。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸公安部13日表示，在打擊邪教的同時，依法對藉「靈修」等名義從事非法培訓活動的機構進行嚴厲打擊，並依法查處了一批打著「心靈療癒」「激發潛能」等旗號從事非法培訓活動的組織。

大陸公安部提到，2024年，全國公安機關從防範風險、依法打擊、綜合治理等方面同步發力，堅決遏制各類邪教組織發展蔓延，有效防範化解各類風險隱患，有力維護了國家政治安全和社會和諧穩定。

大陸公安部指出，在深入開展反邪教鬥爭的同時，公安機關聚焦人民群眾反映強烈的突出問題，依法對藉「靈修」等名義從事非法培訓活動的機構進行嚴厲打擊，依法查處了一批打著「心靈療癒」「激發潛能」等旗號從事非法培訓活動的組織，有效遏制了此類活動的蔓延，維護了廣大人民群眾的身心健康和財產安全。

大陸公安部提到，各地公安機關還深入開展反邪教警示教育「進鄉村」「進高校」「進中小學」「進社區」「進機關」「進企業」等「六進」活動，持續築牢防範遏制邪教滲透的思想防線，鏟除邪教滋生土壤。

大陸公安部強調，公安機關將嚴密防範和嚴厲打擊邪教活動，最大限度擠壓邪教生存空間，全力維護人民群眾生命財產安全。