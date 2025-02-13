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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

頭戴KM37深海頭盔　海軍192艦隊「水械專長班」演練水面供氣潛水訓練

軍聞社／記者陳彥樺高雄報導

為精進水下搜救能量，海軍192艦隊水下作業大隊「水械專長班115期」，近日於潛水訓練池，進行水面供氣潛水組合訓練。學員們除了操作KM37深海頭盔、DCS-2潛水控制箱等裝備外，更需熟稔水下浮揚拖帶、緊急狀況處置等專業課目，確保未來執行任務時萬無一失。 　

水面供氣潛水為執行大深度或長時間作業的重要技能，有別於一般潛水裝備，水面供氣系統通過臍管與岸上設施連結，不僅能提供潛水人員持續性的氣源，也讓岸上人員能即時掌握水下狀況。本次訓練特別強調團隊合作，安排學員輪流執行不同任務，藉此培養跨崗位的專業認知。

訓練過程中，學員分別擔任潛水總監、通話手、紀錄手、控制手、潛水員及潛水助手等職務，實施水下重物浮揚拖帶作業。透過浮力袋充氣減輕重物重量的方式，能有效降低水下作業的負荷，同時也能確保人員安全。此外，為強化緊急應變能力，本次訓練特別納入氣源中斷緊急狀況操演，由學員運用測深管實施緊急氣源供應，並善用手拉信號及水下通話系統進行即時通聯。 　

水面供氣潛水為執行水下救援任務的重要基礎，藉由此次訓練，除了讓學員熟練各項裝備的操作要領外，更重要的是培養團隊間的默契與溝通能力，以確保每位水械人員都能在最短時間內完成救援任務，成為守護海疆的堅實力量。

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