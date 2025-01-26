除鏽作業還得敲擊檢測　岳飛艦入塢進行「艦體大修」工程

軍聞社／高雄報導

為了使海上航行的壽命延長，海軍岳飛軍艦近期實施艦體大修工程，全艦官兵在艦長下達安全規定後，共同執行艦體維護作業，展現同舟共濟的合作精神，堅定維護艦艇戰力的決心。

軍艦的後勤維修保養可分為短週期的「定保」、臨機性的「航修」，以及約5至6年一次，俗稱大修的「入塢級廠級維修工程」等，各型艦週期不一，藉由這些定期的修保工作，才能維繫海軍艦艇戰力；此次岳飛軍艦即是執行大修工程，除了最基本的艦體外觀，更對主機、發電機及戰系裝備進行徹底檢整，確保其處於最佳運作狀態，通過例行保養與長期規劃，能有效延長艦艇壽命，提升執行任務的穩定性，為國防安全提供堅實後盾。

「因為近期任務頻繁，靠岸的時間減少，因此就必須更精準、更謹慎的去安排保養工作。」岳飛軍艦作戰長劉少校表示，艦艇區分「作戰、戰系、輪機跟補給」四個部門，部門主管就是負責管理任務進度，而身為這次大修的主要負責人，他就是規劃相關的工作期程，並提升工作的執行效率，在任務更頻繁的狀況下，也有辦法維持艦艇保養的水準。

在繁瑣的保養項目中，除鏽作業是較為費時且馬虎不得的工序。「鏽蝕」是軍艦長期服役過程中，會遇到的「無聲威脅」，海水的腐蝕能力極強，對艦體結構形成威脅，軍艦在長期執行海上任務後，艦體不可避免地會出現裂痕或鏽蝕跡象，官兵在靠港時間，充分利用空檔進行鏽蝕檢查和修復，確保艦艇能夠運行安全與穩定執行任務。

負責除鏽的章上兵表示，艦體除鏽作業會分區進行，敲擊目標區域後，確認鏽蝕是否影響周圍結構，並將受損部分徹底清理，再塗上多層「底漆」與「面漆」，過程中，為了避免重複作業，底漆主要採用紅色與黃色相間的方式區分，確保每一層漆均完整覆蓋，面漆則分為淺灰與深灰，呈現軍艦特有的外觀。