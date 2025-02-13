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攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲阿里山達人黃源明鏡頭下的隙頂二延平山日落雲海-。（圖／黃源明提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署日前於臺北圓山大飯店，舉辦2025觀光節慶祝大會，由行政院龔明鑫秘書長親臨，表揚5位榮獲114年度台灣觀光之友，其中就有來自交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）推薦的志工夥伴，亦是阿里山達人－黃源明老師。

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲阿里山達人黃源明。（圖／阿里山管理處提供）

黃源明於1987年自願到全國『海拔』最高學府的阿里山香林國小任教，於2017年退休，在阿里山地區深耕超過30載。因為熱愛攝影，體認興趣能與教學工作結合，於1996年獨力架設「漫步在雲端的阿里山」網站，開始透過網際網路分享阿里山的美麗與哀愁，透過網站不只可以欣賞阿里山的季節限定美景，歷年來的各種天災地變，包括921強震、賀伯、桃芝及莫拉克颱風等重創阿里山區的畫面，都可在網站中見證歲月留下的痕跡。

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲阿里山達人黃源明榮獲台灣觀光之友。（圖／黃源明提供）

後因網路社群平台快速發展，2012年7月開始經營Facebook粉絲專頁（漫步在雲端的阿里山），目前有15萬追蹤人數，因社群網路的高效率傳播分享，加上貼文以「照片說故事」的獨特風格，讓很多無法親臨阿里山的粉絲，透過粉專貼文彷彿身歷其境，另外也透過第一手美景照片與粉絲線上分享阿里山花季的即時花況、阿里山的雲海、日落晚霞、林業鐵路等優美景緻，讓許多看到照片的朋友對阿里山的美景感到心動，紛紛前往阿里山爭先目睹此番美景；中央與地方新聞媒體也不定時引用報導，亦邀請黃老師與大眾分享阿里山的美景，並以無痕山林的旅遊概念，來推廣遊客愛護這片美麗的山林。

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲石棹雲海琉璃光。（圖／黃源明提供）


阿里山管理處黃勢芳處長表示，黃老師在阿里山30餘年，透過自身的攝影長才深入紀錄阿里山美景，獲頒台灣觀光之友，實至名歸，黃老師除擔任阿里山管理處志工協助遊客覽解說服務及透過影像推廣阿里山外，也曾參與公路局的「逐路細說台18線」的專書圖文編輯，以及公路沿線的景點秘境分享；近年來更擔任炙手可熱的阿里山林業鐵路賞櫻及賞楓的SL31號蒸汽主題列車中官方的達人帶路導覽解說講師。黃老師的體驗分享，讓喜愛阿里山的朋友把握當下，用「心動不如馬上行動」的方式來親近阿里山，未來也希望透過黃老師的分享讓更多國內外遊客來此深度旅遊，體驗在地豐富人文風情、觀光資源及四季美景，讓阿里山在國際觀光旅遊市場打響名號。

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲太平雲梯的雲海夜景。（圖／黃源明提供）


四季賞遊阿里山更多活動資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢，想了解黃源明老師紀錄阿里山第一手美景的民眾也歡迎追蹤或關注「漫步在雲端的阿里山」粉絲專頁連結：www.facebook.com/alishan.fans。

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲阿里山花季的絕美櫻王。（圖／黃源明提供）

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲小笠原山的玉山楓紅大雲海。（圖／黃源明提供）

▲▼ 萬人粉絲×阿里山達人榮獲台灣觀光之友 邀您四季賞遊阿里山 。（圖／阿管處提供）

▲U形大彎的阿里山林鐵蒸汽火車。（圖／黃源明提供）

 
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