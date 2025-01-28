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阿里山鐵路屢傳遊客闖軌道　林鐵處加強取締：最重罰5萬元

▲遊客入侵阿里山林鐵軌道頻傳，林鐵處和警方加強取締。（圖／林鐵及文資處提供）

▲遊客入侵阿里山林鐵軌道頻傳，林鐵處和警方加強取締。（圖／林鐵及文資處提供）

記者楊惠琪／台北報導

中斷15年後，阿里山林業鐵路已於去年7月6日全線通車，通車半年多來吸引許多國內外觀光客上山採點，尋訪阿里山秘境景點，但也因此有不少遊客闖入軌道區域，影響行車安全。正值春節期間，阿里山林業鐵路及文化資產管理處提醒民眾，切勿行走軌道，以免觸法，最重可開罰5萬元。

去年12月14日阿里山林業鐵路發生女遊客闖入軌道拍照遭撞，警方移送鐵道局裁罰1萬至5萬元，後來阿里山林業及文資處與嘉義縣警察局三度聯合取締，均當場查獲有遊客入侵林鐵軌道，開罰1到5萬元。

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阿里山林業及文資處指出，依據《鐵路法》第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者將依同法第70條處罰1萬至5萬元，為一人一罰，後續將函送交通部裁罰。林鐵及文資處呼籲，請民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。

林鐵及文資處表示，阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走勿留勿進入，未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。

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