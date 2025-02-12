公車「翹孤輪」驚險畫面曝光！泰國深夜車禍　原因超離奇

▲167號公車當街「翹孤輪」，畫面相當驚險。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷10日深夜出現驚險畫面，一輛公車竟然在馬路上「翹孤輪」，前輪懸空、距離地面高達3公尺，幸好無人傷亡。根據初步調查，這起離奇的交通事故，可能是不明油汙與積水導致。

thairath等泰媒報導，本案晚間11時左右發生在吞武里地區，167號公車正行駛在「拉瑪二世住宅區—倫披尼公園」路線上，在某路段左轉時，疑似輾過不明油汙與積水，瞬間打滑失控。

34歲女司機阿平雅（Apinya）受訪表示，她當時拚命讓公車往左偏移，卻不知道左側後視鏡，已經被電線卡住。由於公車隨著油門持續前進，竟然沿著電線「往上爬」，最終卡住、動彈不得，形成類似「翹孤輪」的畫面。

警方抵達現場時發現，公車四輪都是騰空的，前輪距離地面更是達到3公尺左右，左側後視鏡緊緊纏在電線上。當時車上一共5人，包括司機、乘務員及3名乘客，幸好無人受傷，全都平安脫困。

大都會電力局（MEA）也派員到場檢查及應對，卻發現電線桿奇蹟似地毫髮無損。最終，當局出動大型起重機，才把公車移除，也幸好事故發生在深夜，沒有造成太多交通困擾。