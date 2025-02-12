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刮中2000萬霸氣「留言送1千」！律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

「巴毛律師」陳宇安提醒，切勿貪小便宜輕信「貼文留言就吃紅」，恐會淪為詐騙集團幫助犯。（示意圖／焦正德攝）

▲ 刮中2千萬留言送1千？小心被詐團利用。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

網路詐騙越發猖獗，犯案手法也不斷升級。權麒法律事務所所長陳宇安「巴毛律師」就分享指出，社群平台上有人發文稱「中了刮刮樂2000萬，要給大家吃紅，留言一人發1000元」，看似很吸引人，卻可能被詐騙集團當成人頭帳戶，從而成為幫助犯，也讓自己的帳戶、信用卡被凍結，因此提醒民眾「拜託不要貪小便宜」。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」撰文表示，「看到一個好可怕的詐騙手法」，有人會在Threads上聲稱自己中了刮刮樂2000萬，要給大家分紅，留言一人發1000元，接著要求網友提供帳戶以便匯款，實際上卻會故意匯超過1000元，例如1萬或是10萬，「然後跟你說，他不小心按錯了，叫你退錢給他，接著會給你跟他匯款的帳號不一樣的帳戶，請你退錢」。

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陳宇安提到，通常一般人不會注意這麼多，因為真的有收到錢，所以就願意退回去，但此時帳戶可能被詐騙集團當作人頭帳戶利用，接著就有被害人匯款到帳戶裡，「所以他們就會去警察局報案說他們匯錢給你，你就會變成詐騙集團的幫助犯」。

陳宇安示警，該帳戶後續會被凍結半年到2年左右，而且不只匯款的那個帳戶會被凍結，就連名下所有的帳戶都不能用，連信用卡也會被凍結，「拜託不要貪小便宜，如果在網路上看到這種中獎分紅的訊息，千萬不要傻傻的把帳戶給出去喔」。

貼文曝光後，有網友詢問「他們（詐團）只是拿到帳戶號碼，又沒有密碼，不能轉帳提款，要這種人頭帳戶的用意是？」陳宇安回答，轉出去那個帳戶就是詐團可以操控領錢的帳戶。

也有鄉民疑問道，「如果不匯回去呢？等到被騙的人備案，我們收到通知還他，這樣是不是拯救了一個被害受騙的人？」陳宇安則說，雖然詐騙集團拿不到錢，但被害人還是告你。

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